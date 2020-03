von Jan Kotulla

Herr Lehner, die Verunsicherung angesichts der Corona-Pandemie ist auch im Sport riesig. Es gibt jede Menge offener Fragen. Angefangen bei den Vereinsbeiträgen und Eintrittskarten.

Da muss man individuell gucken. Aber wenn ich Vereinsmitglied bin, gibt es keinen rechtlichen Grund, meine Beiträge nicht zu bezahlen. Im Gegenteil. Mein Landesverband braucht ja wahrscheinlich gerade in der Krise Geld, um seine Mitarbeiter zu bezahlen. Wenn sich aber Veranstalter weigern, überwiesene Startgelder zurückzuüberweisen, obwohl der Wettkampf abgesagt wurde, sieht die Sache ganz anders aus. Da ist die Rechtslage klar. Da bekomme ich mein Geld zurück. Und wenn ich eine Dauerkarte im Fußball habe, dann wird der Anteil an nicht stattgefundenen Spielen abgezogen.

Zur Person Michael Lehner kam 1954 in Karlsruhe zur Welt. Dort machte er auch sein Abitur, danach studierte er in Heidelberg Rechtswissenschaft und Psychologie. Der Jurist wohnt in Weinheim und arbeitet seit 1983 als Anwalt. Er ist Partner der Heidelberger Kanzlei Bornheim sowie Schiedsrichter am Deutschen Sportschiedsgericht. Michael Lehner ist Mitgründer und seit Dezember 2019 Vorsitzender des Doping-Opfer-Hilfevereins. Zudem ist er seit 2016 Ratsmitglied im Europäischen Taekwondo-Verband.

Um auf weggefallene Einnahmen zu reagieren, verkaufen manche Klubs jetzt Geistertickets. Die Fans bezahlen dafür, ohne ein Spiel zu sehen. Gelebte Solidarität?

Da steckt folgender Gedanke dahinter und dafür plädiere ich auch: Wir sind jetzt in gewisser Weise eine Haftungs- und Schicksalsgemeinschaft. Deshalb sollte jetzt gelten: Leben und leben lassen. Natürlich kann ich mich immer strikt auf mein Recht berufen. Aber man sieht sich doch immer zwei Mal im Leben. Ich möchte doch nach Corona noch Geschäftsbeziehungen haben. Man kann doch jetzt nicht das Risiko komplett auf jemanden abwälzen und dann denken, man schafft am Ende wieder freundlich zusammen. Wir müssen schauen, wie wir das zusammen meistern. Natürlich müssen sich dann die Verantwortlichen auch fragen, ob man – jetzt etwas übertrieben gesagt – weiterhin 100-Millionen-Gehälter zahlt.

Die Bundesliga denkt über weitere Geisterspiele nach. Geht es nur darum, dass zumindest die Gelder aus den Fernsehrechten nicht verloren gehen?

Ja, das ist der Hintergrund. Ich halte das für rechtlich ganz bedenklich. Da es aus meiner Sicht zu einer enormen Wettbewerbsverzerrung zwischen Heim- und Auswärtsmannschaft kommt. Das hat nichts mehr mit dem klassischen Sport zu tun, sondern geht in den Bereich des virtuellen Sports. Es geht doch darum, ob ich über das Fernsehen den Schweiß spüre. Mit den Fans im Stadion ist das so. Ich bin ein großer Gegner dieser klinisch-emotionsfreien Geisterspiele.

Die Saison vorzeitig beenden, birgt aber ebenfalls rechtliche Gefahren.

In diesen Fällen brauche ich Ideen. Es gibt da mit Sicherheit nicht die Ideallösung, aber wir dürfen nicht kurzfristig denken. Wenn ich höre, da wird für eine oder zwei Wochen zugemacht, und ich gleichzeitig darüber informiert werde, dass wir alles versuchen müssen, um die Welle abzuflachen, dann ist doch klar, dass uns Corona noch monatelang beschäftigen wird. Dann ist es doch ehrlich zu sagen, wir machen an 2020 einen Haken dran, wir machen einen Cut. Die Deutsche Eishockey Liga hatte es angesichts des fehlenden Abstiegs natürlich etwas leichter gehabt. Bei den internationalen Verflechtungen beispielsweise im Fußball ist das auch ein organisatorisches Problem. Wie regle ich Meisterschaft, Auf- und Abstieg. Aber dafür gibt es Möglichkeiten.

Wie könnten die aussehen?

Beispielsweise, in dem die Absteiger entfallen und man die Ligen auffüllt. Das hat es in der Vergangenheit immer mal wieder gegeben, in Zeiten von Ligen-Reformen. Bremen und Paderborn würden mich für diese Meinung wahrscheinlich küssen. Wie groß wäre denn der Aufschrei gewesen, wenn Bayern München am fünften Spieltag aus welchen Gründen auch immer auf dem letzten Platz gestanden hätte und dann wäre die Saison abgebrochen worden? Pokal und Meisterschaft, auch international, kann ich vielleicht mit Play-offs ausspielen. Natürlich wäre es sinnvoll, das auf europäischer Ebene einheitlich hinzubekommen.

Die Uefa hat beschlossen, die Europameisterschaft in den Sommer 2021 zu verschieben. Das verschafft der Bundesliga Luft.

Ich hätte es begrüßt zu sagen: Ich verschiebe sie nicht um ein Jahr, sondern die EM 2020 ist die wegen Corona ausgefallene EM. Nie dagewesene Ereignisse erfordern ein klareres Denken. Ich muss doch nicht etwas nachholen, nur um 30 Jahre später gucken zu können, wer 2020 Europameister wurde, bei einem Turnier, das 2021 ausgetragen wurde. Außerdem hätte ich dann im nächsten Jahr nichts durcheinandergebracht. So kommt es wieder zu einer Reizüberflutung mit der Bundesliga, den Länderspielen, der EM und der Club-WM. 2022 ist dann schon die WM in Katar.

Bietet sich in der Krise nicht auch die Chance, über die von Ihnen angesprochene Reizüberflutung nachzudenken?

Im Moment wird uns das ja in nahezu allen Bereichen vor Augen geführt. Wenn man einen Schritt zurücktritt und sich das Gesamtbild anschaut, kommt man zu dem Schluss, dass wir zu viel haben, dass wir das Einzelne abwerten. Die Ware Sport wird durch immense Geldflüsse manchmal fast bis zur Unkenntlichkeit verändert. Das Schlagwort Entschleunigung bekommt da eine größere Bedeutung.

Die Angst ist aber groß, dass ich etwas verpasse, wenn ich mich zurücknehme.

Ich war in Nepal in den Bergen. Da musste ich jeden Schritt langsam machen, sonst hätte mir sofort die Lunge herausgehangen. Wenn ich das auf die Situation übertrage, heißt das, langsamer ist besser. Angesichts der Pandemie ist ja auch die Angst unbegründet, dass ich in dieser Auszeit etwas verpasse.

Wenn jetzt aber Menschen in Kurzarbeit müssen, die Unternehmen weniger Aufträge bekommen, birgt das ein enormes finanzielles Risiko für jeden Einzelnen.

Überhaupt keine Frage. Da ist der Staat, da ist die Politik gefordert. Es gibt ja in Deutschland auch konkrete Normen wie das Infektionsschutzgesetz. In Paragraf 56 sind da sehr breit Schadenersatzansprüche geregelt. Aber eine Lösung, die sehr schnell für alle Entlastung bringen würde, wäre, die Vorauszahlungen auszusetzen, Sozialbeiträge nicht einzufordern. Der kleine Gastronom, der Mittelstand, die Selbstständigen, sie dürfen nicht alleine das Corona-Risiko tragen.

Die Uefa hat eine Entscheidung gefällt. Die Olympischen Spiele sollen aber im Sommer in Tokio stattfinden.

Natürlich ist die Atmosphäre bei Olympia einzigartig, jeder, der schon einmal als Sportler oder Zuschauer dabei war, erinnert sich an Gänsehautmomente. Aber da wird sich nun an etwas geklammert, statt auch hier zu sagen: Olympia findet jetzt nicht statt (siehe auch andere Sport-Seite). Diese Ehrlichkeit und Klarheit würde ich mir wünschen. Das wäre ein Signal an die Welt. Und ich bin überzeugt davon, dass das jeder verstehen würde. Ich kann doch nicht hier selbst die kleinen Fußballspiele absagen, über Ausgangssperren nachdenken, die Schulen und Unis schließen und dann meinen, ich könnte im Juli Big Games machen.

Das IOC hat einen Fond von über 800 Millionen Euro für solche Krisenfälle.

Um Geld müssen wir uns beim IOC keine Gedanken machen. Das wird diese Krise verkraften können. Es steht doch schon fest, dass Paris die Sommerspiele 2024 bekommt, 2028 dann Los Angeles. Da kann ich doch Tokio den nächsten freien Termin zusichern.

Gesetzt den Fall, das IOC würde an den Spielen festhalten. Wäre das fair? Viele Athletinnen und Athleten haben wegen der Anordnungen zunehmend weniger Chancen, sich zu qualifizieren.

Aus meiner Sicht wäre das eine Bastel-Olympiade. Es müsste doch überall Einschränkungen geben. Die Frage ist doch, wer ein großes Interesse daran hat, dass die Spiele stattfinden.

Das IOC verweist an die Weltgesundheitsorganisation WHO. Wenn von dort die Aussage käme, man solle Olympia absagen, würde man es tun. Schiebt man da nicht Eigenverantwortung ab?

Ich habe Thomas Bach in der Vergangenheit bei einigen Entscheidungen kritisiert, aber in diesem Fall sehe ich die Verantwortung nicht bei ihm alleine. Ich würde mir jetzt aber ein schnelles klares Wort wünschen. Die Meinungsbildungs-Macht des IOC ist ja eine große.

Wäre die Absage rechtlich ein Problem?

Nein. Die Olympischen Spiele sind eine Privatveranstaltung eines Vereins. Und es gab ja auch schon Teil-Absagen (politisch motivierte Boykotte, in Moskau des Westens, in Los Angeles des Ostens; die Red.) wie 1980 in Moskau oder 1984 in Los Angeles. Da wird doch jetzt niemand etwas gegen eine Absage wegen einer Pandemie haben. Corona ist ein Testfall für die Welt. Jetzt müssen Gesellschaft, Sport und Politik zusammenrücken und nach fairen Lösungen suchen. Ich würde sagen: Lasst uns einen Haken an den Sport 2020 machen und optimistisch nach vorn schauen.