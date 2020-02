Wenn Jürgen Klinsmann kommt, kann er nicht klein. Da will er alle Spieler täglich besser machen, wie einst beim Versuch als Bundesligatrainer beim FC Bayern München. Oder, wie jetzt bei der Hertha, gleich den gesamten Verein nach ganz oben führen.

„Berlin wartet auf etwas Großes“, hatte Klinsmann am Tag seiner Vorstellung als Trainer Ende November gesagt, vom „Big City Club“ gesprochen und den Big City Big Club“ gemeint. Große Stadt Berlin, großer Club Hertha – und großer Macher Jürgen Klinsmann.

Wenn der 55-Jährige loslegt, dann anders. Er überarbeitet Ernährungspläne seiner Spieler, bettet Impulsvorträge von Motivationsgurus in den Kickeralltag ein, predigt Strukturänderungen und lässt am liebsten sowieso keinen Stein auf dem anderen. Jürgen Klinsmann ist optimistisch, schaut immer in die Zukunft und sieht sich als Visionär.

Einmal, ja, anno 2004, als er Bundestrainer wurde, ging das gut. Bald war der Deutsche Fußball-Bund ein anderer, nicht mehr miefiger, rückständiger Verband, und 2006 gab‘s das Sommermärchen. Und selbst der Hinweis, dass alles mit Klinsmann begonnen hatte, was dann unter seinem Nachfolger Jogi Löw 2014 in Rio mit dem WM-Titel zum absoluten Höhepunkt führte, ist nicht verkehrt. So weit, so gut. Aber das war‘s dann eben auch.

Ein Profiklub ist aber kein Amateurverband. Beim FC Bayern scheiterte Klinsmann krachend. Schon vor dem abrupten Ende seines Engagements in München hatten sich Zweifel an den Trainerfähigkeiten des allzeit Umtriebigen festgesetzt. Zweifel, die ihn jetzt bei der zweiten Bundesligastation als Coach schnell einholten.

Die Bilanz von drei Siegen, drei Remis und vier Niederlagen in zehn Ligapartien mag ja okay sein, aber der Fußball, den Klinsmanns Hertha bot, war alles, nur nicht ansehnlich. Gut möglich, dass die Club-Verantwortlichen deshalb zögerten und den Wunsch Klinsmanns nach einer schnellen Vertragsverlängerung nicht erfüllten.

So etwas freilich lässt sich einer, der wie kein anderer von sich überzeugt ist, nicht bieten. Da geht Klinsmann dann, ganz Ich-AG, lieber von der Bühne – und lässt den Big City Club im Chaos zurück. Das ist schwach und stillos.