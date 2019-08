von unserer Sportredaktion

Im Frühjahr haben wir unser Regiosport-Projekt gestartet. Das Ziel? Videos direkt vom Platz, die Übersicht der Spielberichte direkt per Mail an die Fans und alle Spielberichte und Bilderstrecken der Landesliga Staffel 3 sowie der südbadischen Bezirksligen auf einer eigenen, neu aufgesetzten Seite. Hier geht es zur Übersicht der entsprechenden Ligen.

Das positive Feedback der Vereine, Spieler und Fans hat uns sehr gefreut und ist ein echter Ansporn, weiterhin an den Wochenenden auf den Plätzen in der Region unterwegs zu sein. Als kleinen Vorgeschmack haben wir hier ein Best-of-Video zusammengestellt.

In der Saison 2019/20 möchten wir noch eine Schippe drauflegen. Damit das gelingt, brauchen wir tatkräftige Unterstützung. Deswegen suchen wir motivierte Videografen, die Spiele in ihrer Region filmen. Neben dem Studium, der Schule oder dem Job die perfekte Möglichkeit, sich etwas dazu zu verdienen, oder? Weitere Informationen dazu gibt es in diesem Artikel.

Auch ohne Abo verfügbar: unsere Liga- Letter

Für alle, die an den Wochenenden nicht am Spielfeldrand mitfiebern können, bieten wir erneut einen besonderen Service: die Übersicht der Spielberichte vom Wochenende per Mail.

Der Versand für die Landesliga Staffel 3 beginnt am 18. August um 20 Uhr. Einfach E-Mail-Adresse angeben und keinen Spielbericht der Liga verpassen.

Landesliga Staffel 3 Datenschutz

Mitte August beginnt auch die Saison am Hochrhein: Die Übersicht der Spielberichte, Bilder und Videos vom Wochenende wird erstmals am Sonntag, den 18. August, um 20.30 Uhr verschickt.

Bezirksliga Hochrhein Datenschutz

Eine Woche später stehen auch wieder die Vereine der Bezirksliga Bodensee auf dem Platz. Der Versand des Liga-Letters erfolgt erstmals am 25. August um 20 Uhr.

Bezirksliga Bodensee Datenschutz

Auch in der Bezirksliga Schwarzwald startet die Saison 2019/20 Ende August. Dieser Liga-Letter wird ab dem 25. August um 20 Uhr verschickt.

Bezirksliga Schwarzwald Datenschutz

Der Umgang mit allen Nutzerdaten erfolgt gemäß den aktuellen Bestimmungen zum Datenschutz und Sie können jederzeit den Versand an Sie über den Abmelde-Link in der Mail wieder beenden. Mehr dazu finden Sie in der Datenschutzerklärung in Abschnitt III. unter Punkt 6.