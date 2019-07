Der 1. FSV Mainz 05 hat in seiner Geschichte allerhand Kurioses vorzuweisen – wie etwa Gründungszeit und Namensgebung: Die Gründung eines Vorgänger-Vereins fand im März 1905 als reiner Fußballklub statt. Zunächst war der Verein namenlos. Unter dem ersten gewählten Vereinspräsident Eugen Salomon, der zum Zeitpunkt seiner Wahl gerade einmal 17 Jahre alt war, erhielt der Verein dann den Namen 1. Mainzer Fußballclub Hassia 05. Davor pflegten Gründungsmitglieder lediglich von ihrem „wilden Gebilde“ zu sprechen, wie anlässlich des 100-jährigen Jubiläums 2005 gescherzt wurde.

Das erste Spiel bestritt Hassia 05 gegen den FC Germania Gustavsburg im Sommer 1905 und gewann mit 5:3. Eine Neuauflage der Begegnung anlässlich der 100-Jahr-Feier gewann die mittlerweile zur Erstligamannschaft gewordene Auswahl der Mainzer klar mit 14:0. Seinen heutigen Namen, 1. Fußball- und Sportverein Mainz 05, bekam der Verein tatsächlich erst nach Ende des Ersten Weltkriegs, als sich der ursprünglich reine Fußballverein mit der Sportgemeinschaft 08 Mainz verband. Wie die Namensgebung verrät, unterhält Mainz 05 bis heute weitere Sportmannschaften neben den Herren-Profifußballern. Dazu zählen Tischtennis- und Handballabteilungen – die Handballdamen starten in der Saison 2019/20 in der Bundesliga. Bis heute ist man als eingetragener Verein tätig. Mit 12 417 Mitgliedern (Stand: Januar 2019) zählt er zu den Top 50 der mitgliederstärksten Sportvereine Deutschlands.

Seine fußballerisch erfolgreichste Zeit bestreitet der 1. FSV Mainz 05 sicherlich seit 1990. Nach nur einem Jahr der Zweitligazugehörigkeit in der Saison 1988/89 etablierten sich die Mainzer mit dem direkten Wiederaufstieg 1990 endgültig im Profifußball. Der Aufstieg in die Bundesliga unter Trainer Jürgen Klopp 2004 ist nicht nur den eigenen Fans im Gedächtnis geblieben. „Kloppo“, wie der Trainer liebevoll getauft wurde, begann seine Karriere als Mainzer Coach in der Saison 2000/01, in der er noch als Feldspieler gelistet war und keinen Trainerschein besaß. In den darauffolgenden zwei Spielzeiten verpassten die Mainzer den Aufstieg nur denkbar knapp. Eine besonders bittere Pille in der Ära Klopp war die Zweitligasaison 2002/03, als Mainz mit 64 Punkten nur Tabellen-Vierter wurde. Seit Einführung der Drei-Punkte-Regel gab es keinen anderen Verein, der mit so vielen Punkten nur Platz vier in der 2. Bundesliga erreichte. Nach dem Abstieg 2007 und dem erneuten Aufstieg 2009 startet der 1. FSV Mainz 05 in die 10. Erstligaspielzeit in Folge.

Trotz anhaltenden Zuschauer-Rückgangs (zuletzt um 1400 Zuschauer) seit dem Umzug 2011 in die Opel-Arena (33 305 Plätze) gehen die Verantwortlichen des selbsternannten Karnevalsvereins gewohnt selbstironisch damit um. Auf Social-Media-Plattformen veröffentlichten sie ein witziges Video zum Dauerkartenverkauf und wie der Vorstand gedenkt zu reagieren. Die Klubführung ist auch besonders um Nähe zu den Fans bemüht. So konnten 120 Fans am Rande des Trainingslagers im Chiemgau bei einem Abendessen mit Spielern und Trainern auf Tuchfühlung gehen.

Das Ereignis Am 19. November 2005 schrieb Nikolce Noveski Bundesliga-Geschichte. Er schoss im Spiel gegen Eintracht Frankfurt während der ersten sechs Spielminuten binnen gerade mal 132 Sekunden zwei Eigentore. In seiner gesamten Bundesligaspielzeit erzielte der Pechvogel sogar sechs Eigentore, er hält damit gemeinsam mit Manfred Kaltz (aktiv 1960-1971) den Rekord für die meisten Eigentore. Noveski blieb den Mainzern 2007 trotz lukrativer Angebote nach dem Abstieg treu, was ihm Kultstatus unter den Fans einbrachte. Im Spiel gegen Frankfurt schoß er übrigens noch den Anschlusstreffer zum 1:2, die Partie endete dann 2:2. Auf Fragen zu seinem Missgeschick entgegnete er: „Immerhin war es mein erster Hattrick."

