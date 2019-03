Hasan Salihamidzic zieht die Lippen hoch, sein Gesicht legt sich in Falten, er schaut drein wie drei Tage Regenwetter oder auch wie ein Mann, den gerade die Liebste grenzenlos enttäuscht hat. Die Liebste, das ist in dem Falle die Mannschaft des FC Bayern. Der Münchner Sportdirektor sucht verzweifelt nach Erklärungen für das „völlig unverständliche“ 1:1 beim SC Freiburg, aber er findet sie nicht. Das Team habe „keine richtige Einstellung“ gehabt, sagt Salihamidzic. Und warum? Er schüttelt den Kopf, „das wüsste ich auch gerne“.

Rückstand in Freiburg nach nur 137 Sekunden

Neun Punkte Rückstand auf Dortmund hatten die Bayern aufgeholt, die letzten beiden Ligaspiele gegen Wolfsburg und Mainz jeweils 6:0 gewonnen – und nun das. Rückstand in Freiburg nach nur 137 Sekunden, auf eine Weise, die vorher von Trainer Niko Kovac thematisiert worden war. Flanke Christian Günter, Kopfball Lucas Höler, Tor! „Genau darauf habe ich meine Mannschaft eingestellt“, sagt Kovac, „ich habe es ihnen gesagt: Die Flanken von Christian Günter von der linken Seite sind gefährlich.“ Nationalspieler Leon Goretzka gibt dem Trainer recht: „Wir haben das vorher 700 Mal in der Kabine angesprochen, das ist einfach unerklärlich.“ Zur Erinnerung: Schon im Hinspiel hatte derselbe Höler eine Flanke desselben Günter zum späten Freiburger 1:1-Ausgleich verwandelt.

Münchens Trainer Niko Kovac gestikuliert. | Bild: Uwe Anspach/dpa

Kovac ist sauer, das sieht man ihm an, „über das Ergebnis bin ich nicht nur enttäuscht, sondern verärgert“. Deutlicher wird der Coach nicht, obwohl man das Gefühl hat, ja, doch, er würde schon gerne. Aber eine Woche vor dem Bundesligagipfel gegen Dortmund will er zumindest nicht öffentlich Schelte betreiben. Also nach akribischer Analyse klare, vielleicht auch laute Worte zum Wochenanfang an der Säbener Straße? Kovac bleibt ruhig. „Wir werden die Fehler mit der nötigen Klarheit, aber immer sachlich ansprechen“, erklärt er, „ich habe mich da unter Kontrolle.“ Es gibt viel, was er thematisieren muss. Einstellung, Zweikampfverhalten, Defensivorganisation – in der ersten Halbzeit stimmte gar nichts. Auf der rechten Abwehrseite waren Joshua Kimmich und Jérôme Boateng mehrfach überfordert, Jungstar Kimmich gefiel sich vor allem im Motzen. Boateng wirkte schlicht zu langsam und Mats Hummels hat die Souveränität im Stellungsspiel verloren. Bei Hölers Kopfballtor war er schön entfernt Zuschauer. Und wenig später hatte er gar Glück, dass er nach einem Foul an Höler Gelb statt Rot sah – Schiedsrichter Christian Dingert hätte die Aktion auch als Notbremse werten können.

Bundestrainer Joachim Löw sitzt auf der Tribüne. | Bild: Uwe Anspach/dpa

Die mutigen Freiburger aber marschierten und kombinierten im ersten Abschnitt munter drauflos, und hätte SC-Kapitän Mike Frantz in der 18. Minute die hundertprozentige Chance zum 2:0 genutzt, womöglich wären die Münchner sogar punktlos aus dem Breisgau abgereist. Boateng rettete auf der Linie, es war seine einzig gute Aktion bis zu seiner Auswechslung in der 73. Minute gegen Niklas Süle. Aber auch im Spiel nach vorne fehlte bei den Bayern lange der Plan. Ein Schuss von Goretzka knapp neben den Kasten und Robert Lewandowski Zaubertor per Seitfallzieher (22.), das war's zunäcst. In Halbzeit zwei wurde es besser und Alexander Schwolow musste schon zum besten Mann auf dem Platz avancieren, um einen Bayern-Sieg zu verhindern. Und als auch Freiburgs Torhüter in der Nachspielzeit geschlagen war, prallte Goretzkas Kopfball gegen den Pfosten.

Hasan Salihamidzic' bitterer Erkenntnis

Klar, Pech für die Bayern, aber auch das änderte nichts an Hasan Salihamidzic' bitterer Erkenntnis: „Man hatte draußen nicht das Gefühl, dass wir das unbedingt gewinnen wollen.“ Das zuallererst müsse sich am kommenden Samstag gegen die nun mit zwei Punkten Vorsprung als Tabellenführer anreisenden Dortmunder ändern. „Die müssen wir unter Druck setzen“, fordert Salihamidzic, „wir müssen da einfach zeigen, dass wir Meister werden wollen.“ Gesagt ist's leicht.