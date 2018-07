In jenem Moment im März 2005 waren es für David Beckham wahrscheinlich nur irgendwelche zwei Kinder, mit denen er für ein Foto posierte. Englands damaliger Top-Star ahnte nicht, dass er seinen linken Arm gerade Englands künftigem Top-Star über die Schulter legte: Es war der damals zwölf Jahre alte Harry Kane, der an diesem Tag zur Eröffnung von Beckhams Fußball-Akademie gekommen war. Und, noch verrückter: Das Mädchen, auf dessen Schulter Beckhams anderer Arm ruhte, war eine gewisse Katie Goodland – die heute die Verlobte von Harry Kane ist.

Das Paar Kane / Goodland heute. | Bild: AFP

Seit der Schulzeit kennen sich Katie und Harry, 2011 wurden sie ein Paar, 2017 verlobten sie sich und derzeit ist Katie hochschwanger. Das Viertelfinal-Spiel der Engländer gegen Schweden (Samstag 16 Uhr/ARD) wird sie deswegen aus der Heimat verfolgen – auf einem Bildschirm in einem Indianer-Tipi, das sie eigens für die WM im Garten des Familien-Anwesens hat errichten lassen. Ihr Ehemann wird derweil versuchen, sein Torkonto von bisher sechs Turniertreffern noch weiter in die Höhe zu schrauben.

Gleiche Schule, gleicher Jugendclub

Mit Beckham verbindet Kane noch mehr: Beide besuchten die Londoner Chingford Foundation School. Hier lernte Kane auch Katie Goodland kennen. Sein einstiger Lehrer Mark Leadon erinnerte sich in einem Interview an den Schüler Kane, dessen sportliches Talent schon damals offensichtlich war: „Er war immer ein Mannschaftspieler, niemals egoistisch, ein normaler Schüler.“ Schon als er Beckhams Sommer-Fußballschule besuchte, war er in der Jugendabteilung von Tottenham Hotspur. Nach einigen Leihunterbrechungen ist er dort noch heute unter Vertrag. Als ganz junger Kicker kickte erzuvor auch zwei Jahre für die Ridgeway Rovers, einen kleinen Verein im Londoner Norden – wo Jahre zuvor auch Beckham spielte. Bewusst kreuzten sich die Wege der beiden erst 2011, als Beckham sich bei Tottenham fit hielt: „Er ist ein großartiger Kerl, ein Vorbild für mich“, sagte Kane danach.

Elfmeter schießt Kane besser

Eines hat Kane seinem Vorbild sogar voraus: Die Fähigkeit, wichtige Elfmeter zu verwandeln. Während Beckham bei der EM 2004 im Viertelfinale im Elfmeterschießen entscheidend für England patzte, traf Kane bisher dreimal vom Punkt und zudem im Entscheidungsschießen gegen Kolumbien. Jeden der Elfmeter schoss er nahezu perfekt und mit extremer Wucht.

Nur kleine Aufreger beim Vorzeigepaar

Beim Vorzeige-Paar Kane/Goodland gab es derweil Ende des vergangenen Jahres einen kleinen Aufreger: Als Kane auf Instagram seine Jahreshöhepunkte aufzählte, nannte er zwar stolz die Anzahl seiner Hattricks und den Gewinn des Goldenen Balls als bester Torjäger Europas. Die Geburt der mittlerweile 18 Monate alten Tochter Ivy vergaß er jedoch ebenso wie seine Verlobung. Seine Gattin machte ihn im Netz gleich darauf aufmerksam, woraufhin Kane gleich antwortete: „Die waren natürlich auch toll, Schatz.“ Wahrscheinlich macht es Kane am Ende dieses Jahres besser. Und vielleicht kann er dann ja nicht nur die Geburt seines zweiten Kindes feiern, sondern auch den Gewinn der Weltmeisterschaft. Auch das hätte er seinem einstigen Idol Beckham dann voraus.

