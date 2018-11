In der „Bild am Sonntag“ steht im Krisenreport über den FC Bayern München ein bemerkenswerter Satz: „Nach BamS-Informationen sollen sich direkt nach dem 3:3 in der Kabine viele Spieler gegen ihren Trainer ausgesprochen haben.“ Also hat Niko Kovac die längste Zeit auf der Bayern-Bank gesessen, am Dienstag noch in der Champions League gegen Lissabon und, je nach Ausgang der Partie gegen die Portugiesen, noch nächsten Samstag in Bremen. Und sollten beide Spiele aus Versehen siegreich gestaltet werden, dann folgt eben das letzte Hurra am 8. Dezember gegen den 1. FC Nürnberg – weil die Bayern in der Allianz-Arena ja kein Bundesligaspiel mehr gewinnen?

Unerträglich! Die Millionäre in den kurzen Hosen sollten sich mal selbst kritisch beäugen. Es war doch hanebüchen, wie dilettantisch sich die Herren Boateng und Süle bei allen drei Toren von Lukebakio anstellten. Fahrlässig? Hochnäsig? Beides! Und viel zu langsam – was auch für andere Bayern-Kicker gilt. Javi Martinez, David Alaba? Schatten ihrer selbst! Leon Goretzka? Ein Fremdkörper im Team! Joshua Kimmich? Uninspiriert! Und dann Lewandowski: Was der gegen Düsseldorf verballerte, war ja unglaublich, kurz vor dem 3:3 schoss der Pole den Ball aus fünf Metern übers leere Tor! Da muss man sich doch die Frage stellen, warum das zwei Wochen zuvor in Dortmund ganz anders gewesen war? Das Spiel ging zwar verloren, aber die Münchner waren auf Augenhöhe und hätten ein Unentschieden verdient gehabt.

Wo also liegt die Schuld des Trainers, wenn die Spieler ein Eigenleben führen und glauben, gegen den Tabellenvorletzten Düsseldorf locker-flockig gewinnen zu können? Wie unprofessionell. Dafür entziehen die Kicker dann dem Trainer das Vertrauen? Wie schäbig. Aber Präsident Hoeneß hin und Vorstandsboss Rummenigge her, Niko Kovac wird das den Job kosten. Wie traurig.

