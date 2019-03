Der SC Freiburg hat sich eingemischt in dem Kampf um den deutschen Meistertitel. Mit einer kämpferisch, läuferisch und auch spielerisch hervorragenden Leistung trotzen die Schwarzwälder dem FC Bayern München ein verdientes 1:1 (1:1) ab. Vor 24 000 Zuschauern im selbstverständlich ausverkauften Schwarzwaldstadion treffen Lucas Höler für Freiburg und Robert Lewandowski für Bayern. Gleichzeitig nutzte Borussia Dortmund durch ein 2:0 gegen Wolfsburg die Chance, an den Münchnern vorbeizuziehen und mit zwei Zählern Vorsprung in den Bundesligagipfel am nächsten Samstag zu gehen.

Das Spiel ist noch nicht angepfiffen, da gibt es bereits erste Überraschungen. Bei den Bayern fehlt Nationaltorhüter Manuel Neuer wegen muskulären Problemen in der linken Wade, weshalb Sven Ulreich wieder mal zu einem Bundesligaeinsatz kommt. Bei den Freiburgern meldet sich dagegen einer zurück: Nicolas Höfler, der am 10. November 2018 im Spiel gegen Mainz einen Bänderriss im Knie erlitten hatte, steht erstmals wieder auf dem Platz.

Mutige Freiburger belohnen sich früh

Kaum hat Schiedsrichter Christian Dingert die Partie freigegeben, da zeigen die Gastgeber auch gleich, was sie sich vorgenommen haben. Aggressives Pressing mit gelegentlicher Manndeckung im Defensivbereich, mutiges Kurzpassspiel und viel Tempo in der Vorwärtsbewegung. Gerade mal 137 Sekunden sind gespielt, als Christian Günters Maßflanke den Kopf von Lucas Höler findet und von dort der Ball den Weg ins Tor. 1:0 für David gegen Goliath, der hilflos zuschaut.

Mats Hummels von München kratzt sich nach dem 0:1 an der Nase. | Bild: Patrick Seeger (dpa)

Noch keine sechs Minuten sind vorbei, als sich die Sportclub-Fans aufregen. Höler jagt einem weiten Pass nach und wird von Mats Hummels zu Fall gebracht. Man kann es drehen und wenden, wie man will, aber Hummels ist letzter Mann und als Bestrafung gibt’s dafür eine spezielle Kartenfarbe. Gelb ist es nicht, aber Schiri Dingert zeigt genau die – Glück für Hummels, Glück für die Münchner.

Eiskalte Antwort der Bayern

Weiter geht’s im Freiburger Drei-Minuten-Takt. Nach einem erneut flott vorgetragenen Angriff kommt Mike Frantz zum Abschluss, doch der Ball flitzt deutlich am Tor vorbei. Bis zur nächsten Chance für die Mannen von Trainer Christian Streich dauert es dann tatsächlich weitere neun Minuten, dafür ist sie eine der Kategorie hundertprozentig. Wieder ist es Günter, der ein Solo über den halben Platz zum Besten gibt, den mitgelaufenen Janik Haberer einsetzt, der wiederum den Ball klug Richtung Sechzehnmeterlinie zurückpasst. Dort hat Frantz völlig freie Bahn, es fehlt jetzt nur noch ein kerniger Schuss hoch aufs Tor und es würde 2:0 stehen. Doch Freiburgs Kapitän schießt flach und Jerome Boateng fegt die Kugel auf der Linie weg.

Torschütze Robert Lewandowski von München bejubelt seinen 1:1-Treffer. | Bild: Patrick Seeger (dpa)

So etwas rächt sich oft im Fußball und besonders oft gegen den FC Bayern. Vier Minuten später gelangt der Ball nach einem Querschläger zu Robert Lewandowski und der Torjäger zaubert das Runde per Seitfallzieher ins Eckige. Bis dahin hatten die Münchner, nicht dass dies unterschlagen werden soll, durch Leon Goretzka und Thomas Müller zweimal nur knapp das von Alexander Schwolow gehütete SC-Tor verpasst.

Der Tabellenführer hat hohen Ballbesitz, aber keine Hoheit über das Spielgeschehen. Wieder Günter-Solo, diesmal Schuss – Ulreich pariert mit Mühe (30.), Haberer versucht es mit einer 20-Meter-Direktabnahme – knapp drüber (35.), nach gelungenem Duett von Haberer und Höler scheitert Letzterer an Ulreich (37.). Und die Bayern? Nur ein Kopfball von Goretzka, der das Ziel knapp verfehlt, verströmt Torgefahr.

Dann folgen die beiden nächsten Aufreger. Thiago leistet sich ein absichtliches taktisches Foul an Höler kurz hinter der Mittellinie, Dingert pfeift, aber die Gelbe Karte lässt er stecken – besonderes Glück für den Spanier im Bayern-Trikot, es wäre seine fünfte gewesen und er hätte nächste Woche im Liga-Spitzenspiel gegen Dortmund zuschauen müssen. Dafür kassiert kurz darauf Freiburgs Amir Abrashi eine Verwarnung für eine Flugeinlage am Münchner Strafraum.

Zielstrebiger SC mit starkem Schwolow

Dann ist Halbzeit, doch zur Abkühlung der Gemüter ist die Pause offensichtlich nicht genutzt worden. Denn beide Mannschaften gehen den zweiten Abschnitt mit Tempo und extremer Einsatzbereitschaft an. Joshua Kimmich hat die erste Torgelegenheit, Schwolow hält den Flachschuss fest (47.). Lewandowski verfehlt nach Zuspiel von Kingsley Coman das Tor knapp (50.). Doch dann sind wieder die Freiburger dran. Vincenzo Grifo schießt nach einem formidablen, vom überragenden Haberer eingeleitet, über den Querbalken(52.), Haberers Schuss nach einem Fehler von Kimmich geht ebenso knapp vorbei (54.) wie Grifos Schlenzer (61.).

Freiburger Fans setzen sich mit einer Choreographie gegen Sexismus im Fußball ein. Sie halten ein Transparent mit der Aufschrift "Love Football" und "Hate Sexism" hoch. | Bild: Patrick Seeger (dpa)

Der Sportclub agiert so zielstrebig, dass die Fans übermütig werden und lautstark fordern, den Bayern die Lederhosen auszuziehen. Das scheint die Münchner anzustacheln. Boateng hält aus 20 Metern drauf, Schwolow wehrt zur Seite ab, den Nachschuss von James Rodriguez pariert Freiburgs Hüter dann prächtig (66.). Auch fünf Minuten später ist Schwolow voll auf der Höhe und pariert den Zehn-Meter-Schuss des eingewechselten Serge Gnabry. Doch den Knüller liefert die Nummer 1 des SCF in der 77. Minute: Lewandowski ist nach Gnabry-Pass frei durch, doch Schwolow fährt die rechte Pranke aus und verhindert das 1:2.

Die letzten Minuten werden zu einer einzigen Abwehrschlacht der Südbadener. Goretzkas Kopfball klatscht an den Pfosten, aber dieses Glück haben sich die Freiburger Kicker verdient. Angefeuert von stehenden SC-Fans halten sie durch und bejubeln nach drei Minuten Nachspielzeit den verdienten Punktgewinn.