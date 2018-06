von Dominik Dose und dpa

Mittwoch, 16 Uhr, was für eine schreckliche Zeit für ein Fußballspiel. Für Schüler, Studenten und Frühschichtler mag das noch so eben hinhauen, hier Zeit zu haben, für andere Arbeitnehmer wird es eher schwer. Da juckt es schon ein bisschen in den Fingern, einfach das Ganze auf dem Arbeitsbildschirm im Internet zu verfolgen. Man kann ja parallel immer noch so vor sich hin arbeiten.

Arbeitgeber muss es ausdrücklich gestatten

So einfach ist es leider nicht. Erlaubt ist das nur, wenn der Arbeitgeber es ausdrücklich gestattet, sagt Jürgen Markowski, Fachanwalt für Arbeitsrecht und Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Arbeitsrecht im Deutschen Anwaltverein. „Ich habe ja einen Arbeitsvertrag unterschrieben – und der verpflichtet mich, auch zu arbeiten.“ Fußball zu schauen, würde davon zu sehr ablenken – auch wenn es nur ein Live-Stream in einem kleinen Fenster auf dem Display ist.

Gleiches gilt für Radio-Übertragungen. Und zwar selbst dann, wenn Arbeitnehmer im Job sonst Radio hören dürfen. „Solche Duldungen beziehen sich ja meistens auf Musik“, sagt Markowski. „Eine Live-Übertragung ist aber was anderes, dabei kann sich eigentlich niemand mehr auf die Arbeit konzentrieren.“

Ein möglicher Ausweg ist der Live-Ticker in Textform: Ist das private Surfen bei der Arbeit erlaubt, spricht vermutlich nichts gegen den gelegentlichen Klick auf „Aktualisieren“ – wenn es die Arbeitsleistung nicht beeinträchtigt.

Und natürlich kann das WM-Gucken auch ausdrücklich erlaubt sein, per Rundmail vom Chef etwa. Dann können sie allerdings auch verlangen, dass Mitarbeiter die 90 Minuten nacharbeiten oder dafür zum Beispiel Guthaben vom Arbeitszeitkonto verbrauchen.

Das machen Arbeitgeber in der Region

So hält es in der Region beispielsweise Rolls-Royce Power Systems in Friedrichshafen. „Zusammen mit dem Betriebsrat organisieren wir die Übertragung einiger Spiele in den Kantinen, wenn sie an einem Werktagnachmittag stattfinden“, sagt ein Firmensprecher auf SÜDKURIER-Anfrage. „Fußballschauen gilt aber nicht als Arbeitszeit. Die Mitarbeiter stempeln also aus und gehen nach dem Spiel wieder zur Arbeit oder sie machen früher Schluss“, heißt es. Einfach aus dem Staub machen kann sich aber kein Mitarbeiter, das letzte Wort hat der Vorgesetzte.

Bei Friedrichshafens anderem Großarbeitgeber ZF gilt „Fußballschauen als Privatsache“, wie ein Sprecher sagt. Internes Public Viewing gibt es nicht, wer schauen will, muss freinehmen. Beim Donaueschinger Getriebespezialist IMS Gear sieht es ähnlich aus: „Bei aller Sympathie für ‚Jogis Jungs‘, mal eben für rund zwei Stunden das komplette Unternehmen lahm zu legen, lässt sich leider nicht darstellen“, betont Sprecher Thomas Schröter. Wer schauen will, muss Gleitzeit nehmen oder Schichten tauschen. „Unbestätigten Gerüchten aus dem Kollegenkreis zufolge soll es den einen oder anderen Mitarbeiter geben, der seine Urlaubsplanung am Spielplan der WM ausrichtet“, sagt der Sprecher weiter. Bleibt zu hoffen, dass die Nationalmannschaft solche Pläne mit einem Finaleinzug belohnt.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein