von Max Hoffmann

Großer Jubel im Lager der Wild Wings. Andrée Hult erzielte nach 61 Minuten mit seinem zweiten Tor in der Bremerhaver Arena am Wilhelm-Kaisen-Platz den Siegtreffer zum 4:3-Sieg nach Verlängerung der Schwenninger bei den Fishtown Pinguins. Damit war der erste Sieg der laufenden Saison gegen die Norddeutschen perfekt und zwei weitere Punkte auf der Habenseite der Wild Wings. Die beiden Heimspiele hatten die Wild Wings mit 2:3 und 2:5 verloren. Auch das erste Gastspiel an der Nordsee ging mit 3:0 an Bremerhaven. Für die Schwarzwälder trafen neben dem zweifachen Torschützen Hult außerdem Rihards Bukarts und Mirko Höfflin. Höfflins Tor zum 3:1 war der 100. Treffer der Wild Wings in dieser Saison.

Schwenningen steckte die frühe Führung der Gastgeber durch Chad Nehring nach nur knapp fünf Minuten schnell weg, spielte konsequent nach vorne, ohne die Verteidigung zu vernachlässigen und traf dreimal in Folge zum zwischenzeitlichen 3:1, ehe Brock Hooton und Mark Zengerle für die Pinguins und den drittbesten Angriff der Liga nach Mannheim und München ausgleichen konnten. Die Wild Wings hatten es versäumt, den Sack im zeiten Drittel zuzumachen, aber in diesem Abschnitt durchaus überzeugt. Bremerhaven, das am Freitag noch mit 4:5 nach Verlängerung in Düsseldorf verloren hatte, war im Schlussdrittel wieder dran. Sieben Minuten waren noch zu spielen, in denen sich keiner mehr eine Blöße geben wollte. Beide Teams versuchten, sich auf die Verlängerung einzustellen. Die letzte Chance in der regulären Spielzeit hatte Maxime Fortunus, aber Schwenningens Keepper Dustin Strahlmeier rettete das Unentschieden über die Zeit.

So mussten beide Teams in die Verlängerung, in der die Wild Wings das bessere Ende für sich hatten. Schon nach 40 Skunden in der Extra-Time hat Bukarts hat die Entscheidung auf dem Schläger, aber Bremerhavens Torwart Tomas Pöpperle war zunächst nicht zu überwinden. Die Partie wogte hin und her. Die Pinguins drängten auf den Sieg, aber die Schwenninger wehrten sich und wollen unbedingt die zweite Niederlage an diesem Wochenende nach dem 3:5 zu Hause gegen die Eisbären aus Berlin vermeiden.

Nach dem Sieg in Bremerhaven will man in Schwenningen die Hauptrunde nicht als Schlusslicht beenden und, wenn möglich, Wolfsburg und Iserlohn hinter sich lassen. Dazu bedarf es in den letzten fünf Spielen noch weiterer guter Leistungen und Punkte.