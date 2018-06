von Christoph Fischer

Marco Reus sagt es nicht. Aber er geht davon aus, dass er gegen Schweden am Samstag in Sotschi (20.00 Uhr/ARD) in der Startformation des Weltmeisters steht. Was Marco Reus auch nicht sagt: Es wird nicht einfach nur das erste Spiel bei einer Fußball-Weltmeisterschaft von Beginn an, es wird auch das Ende einer langen Leidenszeit sein.

Marco Reus wäre unter normalen Umständen selbst längst Weltmeister. Bislang hat der Mann aber kein Glück gehabt, wenn es um große Turniere ging. Meist war er vorher verletzt. Jetzt erwartet Fußball-Deutschland von ihm nicht weniger als die Wende zum Guten. Marco Reus, der Heilsbringer des Weltmeisters?

„Grundsätzlich bekommt man schon mit, dass die Leute wollen, dass ich spiele. Aber die Entscheidung darüber liegt nicht in meiner Hand“, sagt Reus. Was soll er auch sonst sagen? „Der Bundestrainer kennt mich seit Langem. Ich hoffe, dass ich gegen Schweden zum Einsatz komme, auf welcher Position, ist mir egal.“ Dass das Spiel gegen Schweden Wende oder Ende für den Weltmeister sein kann, weiß der Dortmunder auch: „Wir haben noch zwei Möglichkeiten, mehr nicht.“

Marco Reus war auch schon gegen Mexiko in der Startformation erwartet worden, Joachim Löw wechselte ihn aber erst im zweiten Durchgang ein. Reus brachte Struktur in die Offensive. Löw hatte Reus im Trainingslager in Südtirol „eine Rakete“ genannt: „Marco ist wahnsinnig geschickt, intelligent und überraschend.“

Gegen Mexiko entschied sich der Bundestrainer trotzdem für Julian Draxler. Marco Reus sagt: „Ich wusste lange vor dem Spiel gegen Mexiko, dass ich nicht in der Startelf stehe.“ Gegen Schweden wird es anders sein. Neben Reus wird Jonas Hector für Marvin Plattenhardt in die Mannschaft rücken. Beide trainierten am Mittwochmorgen mit hoher Intensität. Die linke Angriffsseite soll gegen Schweden die dominierende sein.

„Wir haben gegen Mexiko zu viele Ballverluste gehabt. Mit weniger Ballverlusten sehen wir als Mannschaft besser aus“, sagt Reus. Im Trainingslager in Eppan hat er viele Gespräche mit dem Bundestrainer geführt. „Ich war lange verletzt, man spricht natürlich intensiv über Ziele und darüber, wie der Bundestrainer sich unser Spiel vorstellt.“ Reus wird immer wieder nach 2014 gefragt, aber er ist diese Fragen ziemlich leid. Dass Mario Götze nach dem Titelgewinn das Trikot mit seiner Nummer 21 in die Kameras hielt, hat Reus damals nicht mitbekommen. „Ich habe das Spiel im Fernsehen gesehen und bin dann ziemlich schnell ins Bett gegangen.“

Im Finale von Rio de Janeiro wäre er auch gerne dabei gewesen, im letzten Testspiel vor der WM gegen Armenien in Mainz musste Reus verletzt vom Platz. Der Riss des Syndesmosebandes war auch ein weiterer Riss durch seine Karriere. Reus verpasste nicht nur die Weltmeisterschaft in Brasilien, er hatte ja zuvor auch schon die Chance auf die WM 2010 in Südafrika wegen Verletzung eingebüßt. Und vor der Europameisterschaft 2016 verhinderte dann eine langwierige Schambeinentzündung die Nominierung für Frankreich. Auch damit noch nicht genug: Im Pokalfinale 2017 erlitt Reus eine Kreuzbandverletzung – die er diesmal rechtzeitig auskuriert hatte.

„Ich würde lügen, wenn ich sage, dass ich daran nicht denke. Es ist aber auch nicht so, dass ich deshalb mit Angst in die Zweikämpfe gehe“, sagt Reus. Er hat auf seine Chance gewartet. Und gegen Schweden wird sie nun endlich kommen.

„Wir haben nach den enttäuschenden Testspielen vielleicht ein wenig zu leichtfertig gedacht, dass sich die Dinge bei den wichtigen Spielen regeln und wir mit der notwendigen Frische dabei sind. Aber wir haben unsere Leistung nicht steigern können“, sagte Thomas Müller gestern in Sotschi bei der Pressekonferenz des DFB-Teams, zu der er mit Reus erschien. „Wir sind selbstkritisch genug, unsere Fehler gegen Mexiko zu benennen und offen anzusprechen. Wir werden das Spiel gegen Schweden aber nicht gewinnen, wenn wir uns gegenseitig zerfleischen. Wir wollen nichts mehr als den Erfolg, wir müssen positiv nach vorne schauen, wenn wir als Weltmeister nicht schon nach der Vorrunde nach Hause fahren wollen.“

Reus und Müller dementierten vehement Meldungen, wonach es Streit in der Mannschaft gebe. Der Bayer Müller: „Ich habe da schon anderes erlebt. 2012 bei der Europameisterschaft hatten wir nicht die beste Chemie im Team, davon kann hier in Russland aber nicht die Rede sein.“

Auch Müller rechnet trotz einer enttäuschenden Vorstellung gegen Mexiko mit seinem Einsatz gegen Schweden: „Jeder will sich einbringen, jeder will spielen,“ sagte er und ergänzte: „Wenn nicht, ist man frustriert. Ich wäre es jedenfalls, wenn ich nicht spiele.“

Vermutlich wird der Bundestrainer gegen Schweden auch an Mesut Özil und Sami Khedira festhalten, selbst wenn die deutsche Öffentlichkeit das nicht versteht. Löw glaubt an seine Mannschaft und seine Helden von Rio.

Und an Marco Reus.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein