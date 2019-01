Hu! Die Isländer kommen. Na ja, nicht die Fußballer, aber die Handballer von der größten Vulkaninsel der Erde, die sich knapp südlich des Polarkreises im Nordatlantik befindet, sind auch nicht von schlechten Eltern. 2008 Silber bei Olympia in Peking, 2010 Dritter bei der Europameisterschaft in Österreich, bei vielen Turnieren auch ohne vordere Platzierungen oft für Überraschungen gut – doch, der Handknattleikssamband Íslands, also der Isländische Handballverband, hat Erfolge vorzuweisen. Und dass die Nachfahren der Wikinger etwas von „handbolta“ verstehen, wissen wir in Deutschland nicht erst seit dem segensreichen Wirken von Dagur Sigurdsson, der als Bundestrainer die Nationalspieler zu „bad boys“ machte und mit ihnen die EM 2016 in Polen gewann. Wenn auch nicht in großer Zahl, waren schon immer Isländer auf deutschem Handballparkett unterwegs. Übrigens auch der momentane Star des isländischen Nationalteams, Aron Pálmarsson. Der spielte, bevor er zum FC Barcelona ging, einige Jährchen beim THW Kiel. Sein Onkel ist ein gewisser Eidur Gudjohnsen, der als bärenstarker Fußballer für den FC Chelsea und den FC Barcelona kickte. Die Verbindungen zwischen der Insel-Sportart Nummer zwei, Handball, und der -Sportart Nummer eins, Fußball, sind denn ähnlich vielfältig wie jene der isländischen „handbol spilari“ (na? Handballer natürlich) nach Deutschland. Der Rechtsaußen des Teams, das den deutschen Spielern um Kapitän Uwe Gensheimer heute Abend im ersten Hauptrundenspiel in die Suppe spucken will, heißt Arnór Gunnarsson – er spielt in der Bundesliga beim Bergischen HC und sein Bruder Aron ist der Kapitän der isländischen Fußball-Nationalmannschaft. Genau, das ist der Typ mit dem Rauschebart und den unfassbar weiten Einwürfen!

Hu! Die Isländer kommen. Unser Tipp an Bundestrainer Christian Prokop und seine Jungs: unbedingt ernst nehmen!