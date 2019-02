Schweiz 11. Februar 2019, 18:10 Uhr

Achter-Ruderer Reinelt beim Skilanglauf gestorben

Ruder-Olympiasieger Maximilian Reinelt ist am Sonntag beim Skifahren in St. Moritz gestorben. Der gebürtige Ulmer wurde mit dem Achter 2012 in London Olympiasieger und holte 2016 in Rio de Janeiro Silber.