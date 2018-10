von Aus Freiburg Ralf Mittmann

22.21 Uhr, im mit 24 000 Zuschauern ausverkauften Schwarzwaldstadion gehen alle Freiburger Arme in die Höhe. 3:1 gegen den Tabellenzweiten aus Mönchengladbach, was für eine grandiose kämpferische und auch spielerisch wertvolle Leistung.

Man hätte so etwas ahnen können, denn die Gladbacher sind die Mannschaft, die der SC Freiburg am liebsten zu Gast hat. In 16 Bundesligapartien im Breisgau gewannen die Borussen gerade ein einziges Mal, und das ist so lange her, dass seinerzeit noch der jetzige MG-Manager Max Eberl im Trikot steckte. Es war der 23. März 2002, danach gab es für die Gladbacher wenig bis nix zu holen beim Sportclub.

Nun aber steht Borussia Mönchengladbach auf Rang zwei, kommt mit der Empfehlung eines 3:0-Auswärtssieges beim FC Bayern München und Trainer Dieter Hecking sagt zur Negativserie nur ein lapidares „das interessiert mich nicht“. Drei Punkte sind das Ziel der Fußballer vom Niederrhein, doch dann muss sich Meister Hecking nach nur zwölf Sekunden wie im falschen Film fühlen oder aber in der zigsten Version von „Täglich grüßt das Murmeltier“. Die Freiburger stoßen an, spielen den Ball direkt nach vorne und als Luca Waldschmidt Torhüter Yann Sommer ausspielen will, zieht der ihm die Beine weg: Elfmeter und Gelb für den Schweizer im Borussen-Kasten. Nils Petersen legt sich die Kugel zurecht und lässt Sommer keine Chance, 1:0 für die Elf von Trainer Christian Streich – und soeben macht der Sekundenzeiger die erste Minute voll.

Der Schock freilich hält bei den Gladbachern nicht lange an. In der 7. Minute klatscht der Ball an den Pfosten des Freiburger Tores, Nico Elvedi soll es gewesen sein, aber vielleicht war ja am Fünfmeterraum auch noch Alassane Plea einen Hauch dran – sei‘s drum, Glück für die Gastgeber. Danach versucht es Thorgan Hazard aus der Distanz und schießt daneben, Plea knallt aus 14 Metern drüber. Die Freiburger Defensive wackelt einige Male – und dann passiert Dominique Heintz ein Foulspiel, das man nur einfältig nennen kann. Lars Stindl kommt zwar an den Ball, ist aber in halblinker Position 14 Meter vom Tor entfernt, da fährt Heintz dem Gladbacher in die Beine. Schiedsrichter Robert Hartmann aus Wangen im Allgäu zögert genau so wenig wie nach zwölf Sekunden und zeigt wieder auf den Punkt. Hazard verwandelt souverän zum 1:1, gespielt sind 20 Minuten.

Jetzt aber bekommen die Freiburger tatsächlich Ruhe ins eigene Spiel. Und sie setzen immer wieder Nadelstiche. Als Verteidiger Lukas Kübler nach Haberer-Pass frei zum Schuss kommt, ist der Winkel zu spitz und Sommer kann parieren (44.).

Borussen-Trainer Hecking nimmt den schwachen Plea vom Feld und bringt Edeljoker Patrick Herrmann. Die erste Chance im zweiten Durchgang hat Stindl, er schießt daneben (48.). Und die Freiburger? Sie spielen mit derselben Elf weiter und schießen in der 57. Minute das 2:1! Nicolas Höfler fängt im Mittelfeld ein Abspiel von Stindl ab, spielt auf Robin Koch, der mit einem perfekten Steilpass Janik Haberer auf die Reise schickt. Dessen flache Hereingabe nimmt Luca Waldschmidt aus 17 Metern direkt und zimmert die Kugel mit dem linken Fuß ins linke Eck – ein Traumtor!

Mönchengladbach muss jetzt alles riskieren und offeriert dadurch auch immer Räume für Freiburg. So etwa in der 71. Minute: Heintz fängt den Ball ab, Günter auf Petersen, der steil für Waldschmidt und dessen Flanke verpasst der für Mike Frantz eingewechselte Roland Sallai nur knapp – es wäre sonst das nächste Traumtor gewesen.

Die Gladbacher spielen Powerplay – ohne Wirkung. Die Freiburger kontern, zweimal hat Sallai das 3:1 auf dem Fuß und scheitert an Sommer. Und dann kommt die dritte Minute der Nachspielzeit. Gladbachs Schweizer Torwart schlägt außerhalb des Strafraums einen Pass in die Mitte des Spielfeldes, dort aber steht der gerade für Waldschmidt eingewechselte Lucas Höler und befördert den Ball von der Mittellinie ins leere Tor. 3:1 für den Sportclub, der Rest ist Jubel, Abpfiff, Jubel und nur noch Jubel. Wieder nichts für Gladbach in Freiburg, alles wie gehabt!

