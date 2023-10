Auch im Jahr 2023 geht der "ZDF Fernsehgarten" auf Tour - am 1. Oktober sowie am 8. Oktober war beziehungsweise ist Hamburg das Ziel. An den St.-Pauli-Landungsbrücken wird "Kiwi" ihre bekannte Mischung aus Musik, Artistik, Service, spektakulärer Unterhaltung und skurrilen Infos präsentieren.

Die Aufzeichnung der Sendung findet in den Beachclubs "Dock 3" und "Sonnendeck St. Pauli" statt, die sich direkt nebeneinander befinden. Vor-Ort-Zuschauer konnten einen Teil des Programms nur über Bildschirme verfolgen, da während der Show kein Wechsel zwischen den Standorten möglich war. Dies hat jedoch keinen Einfluss auf die TV- und Streaming-Übertragung der Sendung.

Mit dem "ZDF Fernsehgarten on Tour" am 8. Oktober schließt der Garten für dieses Jahr seine Pforten. Es lief 2023 nicht ganz regelmäßig, weil die Frauenfussball-WM ein wenig Unruhe in den Sendeplan gebracht hatte - die alte Regel "sonntags ist Fernsehgarten" kam dadurch leicht ins Wanken. Aber: Wiedereröffnung mit Sicherheit im kommenden Jahr. Wir liefern Ihnen hier alle Infos zur Final-Show 2023.

Die Gäste im "ZDF Fernsehgarten on Tour" am 8. Oktober 2023

Folgende Gäste sind angekündigt:

Orange Blue

Santiano

Sarah Zucker

Kina Bo

Anaisa

Sonia Liebing

Alexander Knappe

Joey Heindle

Anastacia

Versengold

"ZDF Fernsehgarten on Tour" am 8. Oktober 2023: Das Programm

Mit dem internationalen Star Anastacia bringt der "ZDF-Fernsehgarten" erneut einen Hauch von Hollywood an die Elbe - die international erfolgreiche Sängerin war schon vor einer Woche dort zu Gast. Doch der Fernsehgarten bietet nicht nur Musik, sondern auch eine Vielzahl von Serviceleistungen, um den Zuschauern einen angenehmen Aufenthalt zu ermöglichen. Von kulinarischen Genüssen bis hin zu nützlichen Alltagstipps wird eine breite Palette an Informationen angeboten. Außerdem dürfen natürlich skurrile Informationen rund um den Norden nicht fehlen. Ob es um eigenartige Traditionen, faszinierende Fakten oder spezielle Orte geht - der Fernsehgarten hofft den Zuschauern eine völlig neue Perspektive auf den Norden präsentieren zu können.

Übertragung von "ZDF Fernsehgarten on Tour" im TV oder Stream

Die Übertragung der Show "ZDF Fernsehgarten on Tour" am 8. Oktober 2023 wird live im Fernsehen gesendet. Für diejenigen, die traditionelles Fernsehen bevorzugen, ist es ganz einfach: Schalten Sie einfach zur um 11.50 Uhr das ZDF ein und genießen Sie die Übertragung. Wenn Sie die Sendung zur gleichen Zeit digital erleben möchten, steht Ihnen auch eine Lösung zur Verfügung: Die ZDF-Mediathek bietet eine simultane Übertragung von "Kiwi" und ihren Gästen an.

Wiederholung von "ZDF Fernsehgarten on Tour" in der Mediathek

Für diejenigen, die zur eigentlichen Sendezeit andere Pläne haben, aber dennoch treue Fans der Show sind, gibt es ebenfalls eine Lösung: Die Wiederholung der Sendung "ZDF Fernsehgarten" wird noch eine Weile in der Mediathek des Senders verfügbar sein. Kostenfrei, wenn man die Rundfunkgebühren außer Acht lässt. Das Video dieser Folge wird ab dem 8. Oktober 2023 um die Mittagszeit abrufbar sein.