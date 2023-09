Er ist ein Dauerbrenner im deutschen TV: Bereits seit 1986 wird der "ZDF Fernsehgarten" ausgestrahlt. Auch die Moderation zeichnet sich durch Kontinuität aus, denn bereits seit dem Jahr 2000 führt Andrea Kiewel (mit Unterbrechungen) durch das Programm. Auch 2023 gibt es eine neue Saison mit einigen neuen Terminen für den "ZDF Fernsehgarten": Am 7. Mai 2023 wurde die erste Folge ausgestrahlt und das Staffelfinale findet am 24. September 2023 statt. Danach gibt es noch zwei Ausgaben "ZDF Fernsehgarten on tour", bei denen die Sendung in Hamburg gastiert.

Im Folgenden gibt es alle Informationen rund um Gäste, Programm, Übertragung und Wiederholung im TV und im Stream der Ausgabe vom 17. September 2023.

"ZDF Fernsehgarten": Programm am 17. September 2023

Jede Ausgabe des "ZDF Fernsehgartens" steht unter einem bestimmten Motto. Die Sendung am 17. September 2023 wurde mit dem Untertitel "Großes Kino" versehen. Laut ZDF soll in dieser Ausgabe die Traumfabrik Hollywood gefeiert werden.

"ZDF Fernsehgarten": Das sind die Gäste am 17. September 2023

Andrea Kiewel steht beim "ZDF Fernsehgarten" nicht alleine auf der Bühne, sondern wird von einer Reihe von Gästen unterstützt. In jeder Folge lädt die Moderatorin dabei die unterschiedlichsten Personen ein. Die meisten von ihnen sind Musiker und Musikerinnen, die im Fernsehgarten ihre Hits performen. Dazu kommen häufig Komiker, Schauspieler und TV-Persönlichkeiten. Folgende Gäste werden für die Sendung am 17. September 2023 erwartet:

Tina Ruland

Natalia Avelon

Sasha

Beatrice Egli

Söhne Mannheims

Jaffa Moore

Doro Pesch

Höhner

Rahel

OMD

Tom Lehel x Franca Morgano x Vincent Gross

Dekoboy Tom

Die musikalischen Acts sind in dieser Ausgabe stark vertreten: Sowohl Sasha als auch Schlagersängerin Beatrica Egli, die Söhne Mannheims, Jaffa Moore, Doro Pesch, die Höhner, Rahle, OMD, France Morgano und Vincent Gross kennt man in erster Linie durch ihre Musik. Dazu kommen die Schauspielerinnen Tina Ruland und Natalia Avelon sowie Dekoboy Tom, der als Raumgestalter in der TV-Sendung "Guidos Deko Queen" in Erscheinung tritt.

Übertragung von "ZDF Fernsehgarten" am 17. September 2023 live im TV und Stream

Zuständig für die Übertragung ist das namensgebende ZDF. Der öffentlich-rechtliche Sender zeigt seinen "Fernsehgarten" immer sonntags zwischen 12 und 14 Uhr im linearen Fernsehen. Die Sendung kann man also wie gewohnt im linearen TV vor dem heimischen Fernsehgerät verfolgen.

Aber auch beim ZDF bleibt die Zeit nicht stehen, weshalb es neben der Ausstrahlung im TV auch die Möglichkeit gibt, den "Fernsehgarten" im Online-Stream des Senders parallel zur Ausstrahlung im TV zu verfolgen. Auch hier fällt der Startschuss für die Übertragung also um 12 Uhr.

"ZDF Fernsehgarten": Wiederholung und Stream

Wer am Sonntagmittag schon etwas anderes vor hat, aber trotzdem nicht auf die Ausgabe des "ZDF Fernsehgarten" am 17. September 2023 verzichten möchte, hat auch die Möglichkeit, die Sendung nachzuholen. Denn in der ZDF Mediathek kann man die Sendung auch im Nachgang und ohne festen Termin ansehen.