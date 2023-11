Geheimtipp unter den Weihnachtsmärkten? Oder nur eine Marotte romantischer Eisenbahnbrücken-Fans? Die Veranstalter der Ravennaschlucht in Breitnau/Hochschwarzwald loben ihren Weihnachtsmarkt in höchsten Tönen, aber vielleicht sind die ja ein ganz klein wenig befangen. Bleiben Sie bei uns, wir gehen der Sache jetzt mal nach.

Weihnachtsmarkt in der Ravennaschlucht 2023: Eröffnung und Öffnungszeiten

Der Markt findet nur an Wochenenden statt, jeweils von Freitag bis Sonntag. Start ist am 24. November 2023, der letzte Termin liegt am 17. Dezember 2023.

Hier die Öffnungszeiten:

Wochentag Datum Uhrzeit Freitag 24.11. / 01.12. / 08.12. / 15.12 15:00 - 21:00 Uhr Samstag 25.11. / 02.12. / 09.12. / 16.12. 14:00 - 21:00 Uhr Sonntag 26.11. / 03.12. / 10.12. / 17.12. 14:00 - 20:00 Uhr

Was macht den Weihnachtsmarkt in der Ravennaschlucht so besonders?

Er gehört einfach zur Vorweihnachtszeit, sagen die Veranstalter - die gemütliche Atmosphäre, die verführerischen Düfte und die ganz besonderen leiblichen Genüsse des Weihnachtsmarkts in der Ravennaschlucht.

Es gibt traditionelles Handwerk, weihnachtliche Musik sowie ein breites Angebot an Speisen und Getränken, das für jeden Geschmack etwas bietet. Dazu kommt die einmalige Umgebung - steile, bewaldete Hügel der Ravennaschlucht, der Galgenbühl beim Hofgut Sternen und das 40 Meter hohe Eisenbahn-Viadukt der Höllentalbahn bilden den Rahmen für diesen Weihnachtsmarkt.

Preise beim Weihnachtsmarkt in der Ravennaschlucht 2023

Auch 2023 sind Eintrittskarten ausschließlich im Vorverkauf und nur online erhältlich. Auf der Seite des Veranstalters können die Tickets gekauft werden. Man wählt den Tag und das Zeitfenster aus. Eine Abendkasse wird es nicht geben.

Die Preise

Erwachsene an allen Tagen:



Bei Ankunft bis 16 Uhr: 5,50 Euro



Bei Ankunft ab 16 Uhr: 7,50 Euro

Bei Ankunft bis 16 Uhr: 5,50 Euro Bei Ankunft ab 16 Uhr: 7,50 Euro Kinder (ab 6 bis einschließlich 15 Jahre): frei, mit Shuttle-Transfer: 2 Euro



(in Begleitung des Erziehungsberechtigten)

(in Begleitung des Erziehungsberechtigten) Parkplatz: 8 Euro

Ermäßigungen:

Gruppen ab 20 Personen: 4,50 Euro (bis 16 Uhr), 6,00 Euro (ab 16 Uhr).

Wie steht es mit der Anreise und dem Parken beim Ravennaschlucht-Weihnachtsmarkt 2023?

Sie haben die Wahl: Mit dem Shuttle-Bus ab Titisee, Hinterzarten, Himmelreich oder Freiburg, per Eigenanreise oder auch bei einer romantischen Wanderung zum Weihnachtsmarkt in der Ravennaschlucht.

Parken vor Ort

Die Parkplatz-Reservierung wird in Zeitfenster pro Tag aufgeteilt. Die Parkgebühr beträgt 8 Euro. Das Parkticket kann ausschließlich im Vorverkauf auf der Website oder bei den Tourist-Informationen erworben werden. Bitte den Parkausweis in gedruckter Form mitbringen und gut sichtbar hinter die Windschutzscheibe legen. Das Parkticket kann nicht übertragen werden. Das ist die Adresse: Hofgut Sternen, Höllsteig 76, 79874 Breitnau/Hinterzarten

Shuttle-Busse

Shuttle-Busse bringen Sie von den Bahnhöfen Hinterzarten und Himmelreich sowie vom Kurhaus-Parkplatz Titisee zum Weihnachtsmarkt und wieder zurück. Die Veranstalter können Ihnen leider keinen Sitzplatz garantieren. Für die Nutzung ist ein Ticket inklusive Shuttle nötig.

Für den Shuttle ab Freiburg kann eine Sitzplatzreservierung gewährleistet werden, und das für Hin- und Rückfahrt.

Parken an den Shuttle-Stationen

Öffentliche Parkplätze gibt es in begrenzter Anzahl, sie sind zum Teil gebührenpflichtig. Die Veranstalter empfehlen die Anreise per Bahn. Die Gehzeit vom Bahnhof Titisee zum Shuttle-Bus-Einstieg beträgt ungefähr zehn Minuten.

Behinderten-Parkplätze

Auf dem Gelände gibt es Parkplätze, die mit einem Behindertenparkausweis genutzt werden können. Eine Reservierung ist allerdings nicht möglich und eine Garantie für freie Plätze übernimmt auch niemand.

Zu Fuß

Zu Fuß erreicht man den Weihnachtsmarkt in der Ravennaschlucht über den Winterwanderweg durch das Löffeltal ab Hinterzarten in ungefähr einer Dreiviertelstunde. Achtung, bitte: Es gibt keinen Fußweg nach Himmelreich oder durch das Höllental.

Auch für Wanderer gilt natürlich, dass der Besuch des Weihnachtsmarkts nur mit einem vorab gebuchten Online-Ticket möglich ist.

Mehr Infos zum Weihnachtsmarkt in der Ravennaschlucht und eventuelle Aktualisierungen finden Sie jederzeit auf der Website des Veranstalters.