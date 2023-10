Seit 733 Jahren feiert die Stadt Tengen den Schätzele-Markt, das größte Volksfest der Region und eines der bedeutendsten in Südbaden, das jedes Jahr von über 100.000 Besuchern besucht wird. Das Volksfest findet traditionell jedes Jahr am letzten Wochenende im Oktober statt. Auf dem Veranstaltungsgelände befinden sich neben dem geräumigen Festzelt mit Musik und gastronomischer Versorgung auch zahlreiche Fahrgeschäfte und Attraktionen für die Besucher.

Genauere Informationen zu Programm, Termin, Öffnungszeiten und Vergnügungspark finden Sie hier.

Der Termin des Schätzele-Markt in Tengen 2023

Der Schätzele-Markt findet vom 27. bis zum 30. Oktober 2023 statt. Der Vorverkauf für das Programm am Freitag, dem 27. Oktober, sowie am Samstag, dem 28. Oktober, findet online über die Website der Stadtkapelle Tengen statt.

Schätzele-Markt in Tengen 2023: Wie sieht das Programm aus?

Jedes Jahr am letzten Oktoberwochenende wird der traditionelle Simon- und Judäa-Markt als Schätzele-Markt gefeiert. Früher beschränkte sich der Krämermarkt ausschließlich auf den Gedenktag der Heiligen Simon und Judäa am 28. Oktober. Der Markt erstreckt sich gegenwärtig entlang der Straßen Roosäcker, Marktstraße und Stadtstraße. Fast 130 Markstände bieten ein reichhaltiges Angebot für die Besucher des Festes. Neben Live-Musik und Ausstellungen finden Sie auch Imbissbuden, wenn Sie zwischendurch hungrig werden sollten. Sie finden neben Pizza, Crepes, Eis und Glühwein, auch Süßwaren, Schokofrüchte und Churros. Des Weiteren findet am Samstag und Sonntag die 45. Gewerbeausstellung in Tengen statt.

Hier finden Sie eine Übersicht des Programms für die Live-Musik:

Freitag, 27. Oktober 2023

19.00 Uhr: Opening durch das "Duo Kaltenbrunn"

19.30 Uhr: Offizieller Bieranstich durch Bürgermeister Selçuk Gök

21.00 Uhr: 15. Bierzeltgaudi mit den "LEDERREBELLEN"

Samstag, 28. Oktober 2023

11.00 Uhr: "Treff zur Blasmusik" mit "Anton Gälle und seine Scherzachtaler Blasmusik" (Eintritt frei)

14.00 Uhr: Unterhaltung durch die Jugendkapelle Engen

14.30 Uhr: 47. Mittelstandskundgebung

17.00 Uhr: Unterhaltung mit dem Musikverein Überlingen am Ried

20.30 Uhr: "Dirndl rockt die Lederhose" mit der "FROSCHENKAPELLE"

Sonntag, 29. Oktober 2023 (Eintritt frei)

11.00 Uhr: Musikverein Wiechs am Randen

13.15 Uhr: Musikverein Grüningen

15.30 Uhr: Musikverein Bernau im Schwarzwald

17.30 Uhr: Musikverein Wilhelmskirch

20.00 Uhr: "Die FEIEREI - Blasmusik klein aber fein"

Montag, 30. Oktober 2023

14.30 Uhr: Unterhaltungsnachmittag mit dem "Seniorenblasorchester des Blasmusikverbandes Schwarzwald-Baar"

19.00 Uhr: Unterhaltung und Festausklang mit den "RANDENMUSIKATEN"

Schätzele-Markt in Tengen Öffnungszeiten 2023

Hier finden Sie einen Überblick zu den Öffnungszeiten des Schätzele-Markts in Tengen vom 27. bis zum 30. Oktober 2023:

Freitag, 27. Oktober: von 15.00 Uhr bis Mitternacht

von 15.00 Uhr bis Mitternacht Samstag, 28. Oktober: von 10.00 Uhr bis Mitternacht

von 10.00 Uhr bis Mitternacht Sonntag, 29. Oktober: von 9.00 Uhr bis Mitternacht

von 9.00 Uhr bis Mitternacht Montag, 30. Oktober: von 15.00 Uhr bis 23.00 Uhr

Der Krämermarkt ist am Samstag und Sonntag zwischen 9 Uhr und 18 Uhr geöffnet.

Der Vergnügungspark des Schätzele-Markt in Tengen 2023

Die Firma Gebauer organisiert mit der Stadt Tengen gemeinsam die Zulassung der Fahr- und Schaugeschäfte für den Schätzele-Markt. Hier finden Sie einen Überblick zu den Fahrgeschäften des Vergnügungsparks: