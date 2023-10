Halloween, das Fest der Gruselgestalten und schaurigen Überraschungen, steht wieder vor der Tür. Und in Stuttgart gibt es in diesem Jahr jede Menge aufregende Halloween-Partys, um die gruselige Nacht gebührend zu feiern.

Sie möchten wissen wo und wie Sie diese verbringen können? Wir haben Ihnen eine Liste der größten Veranstaltungen zusammengestellt, damit Sie wissen, was am 31. Oktober 2023 in Stuttgart alles so geboten ist. Und auch außerhalb der Landeshauptstadt ist natürlich so einiges los an Halloween.

Welche Partys gibt es an Halloween 2023 in Stuttgart?

Unabhängig davon für welche Veranstaltung Sie sich entscheiden, stehen zahlreiche Optionen zur Verfügung, um an Halloween 2023 in Stuttgart einen schönen Abend zu verbringen.

Hier haben Sie die Möglichkeit, die gruseligste Nacht des Jahres zu zelebrieren, ganz gleich, ob Sie sich in ein Grusel-Kostüm schmeißen oder nicht:

Halloween-Party im SI Centrum

Feiert nach Angaben des Veranstalters die Grusel-Party des Jahres im SI-Centrum Stuttgart. Vampire, Dämonen und andere Schauergestalten sind herzlich willkommen. Es gibt Top-DJs auf verschiedenen Dancefloors und sogar einen VIP-Bereich mit Open Bar.

Datum & Uhrzeit: Dienstag, 31. Oktober 2023, ab 21:00 Uhr

Ort: SI-Centrum Stuttgart

Weitere Infos zur Party und Tickets gibt es hier

Poser Rock Halloween Party auf dem Neckarbesen

Eine rockige Atmosphäre erwartet alle Besucher auf dem Neckarbesen. Kommt im passenden "Poser-Outfit" und erhaltet ein Stuttgarter Hofbräu Käpsele, heißt es vom Veranstalter. DJ Eddy aus der Rockfabrik Ludwigsburg legt hier auf.

Datum & Uhrzeit: Dienstag, 31. Oktober 2023, ab 19:30 Uhr

Ort: Stuttgarter Partyfloß, Anlegestelle Wilhelma

Weitere Infos zur Party und Tickets gibt es hier

Elektro Halloween

Für Partygäste gibt es hier elektronisches Halloween. Die Party in Stuttgart findet auf drei Floors und einer Open Air Area mit den 'besten' Local Heros aus und um Stuttgart statt - so die Veranstalter.

Datum & Uhrzeit: Dienstag, 31. Oktober 2023, ab 22 Uhr

Ort: Club Make

Weitere Infos zur Party und Tickets gibt es hier

Boa Halloween

Eine schaurig-schöne Nacht erwartet nach Angaben des Veranstalters alle Feiernden mit DJ Pete Element, Special Deko und gruseligen Kostümen. Der Einlass ist ab 18 Jahren.

Datum & Uhrzeit: Dienstag, 31. Oktober 2023, ab 22:00 Uhr

Ort: Boa Discothek Stuttgart

Weitere Infos zur Party und Tickets gibt es hier

Stuttgarts größte Halloween Single Party

Stuttgarts Singles können hier vielleicht das letzte Mal eine Halloween-Party alleine feiern! Hier kann mit anderen Singles zu Zombie-Beats und Monster-Vibes getanzt werden. Speed Dating und ein Welcome-Drink sind im Ticketpreis inbegriffen.

Datum & Uhrzeit: Dienstag, 31. Oktober 2023, ab 21:00 Uhr

Ort: THE NEW GRACE | Cocktailbar & Lounge

Weitere Infos zur Party und Tickets gibt es hier

Halloween ab 16 Jahren - Favela Stuttgart

Die einzige Halloween Party ab 16 Jahren in Stuttgart. Eine Verkleidung ist hier erwünscht, aber nicht obligatorisch. DJ Andy Chiles sorgt für die Musik in der Favela Bar.

Datum & Uhrzeit: Dienstag, 31. Oktober 2023, ab 19:00 Uhr

Ort: Favela Bar Stuttgart

Weitere Infos zur Party und Tickets gibt es hier

"THE NIGHT OF HORROR" -HALLOWEEN 2023

Eine gruselige Nacht - inklusive Horror-Puppen - und Musik aus den Genres Urban, R&B, HipHop und Electronic versprechen die Veranstalter.

Datum & Uhrzeit: Dienstag, 31. Oktober 2023, ab 23:00 Uhr

Ort: PURE Stuttgart

Weitere Infos zur Party und Tickets gibt es hier

WASTELAND HALLOWEEN

Laut Veranstalter sind hier alle Gäste eingeladen, in eine schaurige Welt zwischen creepy Gestalten und Endzeit Warriors einzutauchen. Verscheidene DJ Acts sorgen für die passende Musik zum Tanzen.

Datum & Uhrzeit: Dienstag, 31. Oktober 2023, ab 22:00 Uhr

Ort: MICA | CAFÉ — CLUB

Weitere Infos zur Party und Tickets gibt es hier

"Dia de los Muertos" - Halloweenparty - Jaz in the City

Das Hotel Jaz in the City Stuttgart lädt zu einer Partynacht unter dem Motto "Dia de los Muertos" ein. DJ T Hefner legt auf - Verkleidungen sind hier gerne gesehen.

Datum & Uhrzeit: Dienstag, 31. Oktober 2023, ab 22:00 Uhr

Ort: Jaz in the City Stuttgart

Weitere Infos zur Party und Tickets gibt es hier

ILR x Dia de los Muertos x Halloween - At Perkins Park

Am 31. Oktober veranstaltet der Perkins Park eine spezielle Halloween-Ausgabe mit dem Motto "Dia de los Muertos". Verkleidungen sind zwar willkommen, aber nicht Pflicht. Das musikalische Line-up reicht von Reggaeton und Ibiza-Sounds bis Hip-Hop, Afrobeats und brasilianischem Funk.

Datum & Uhrzeit: Dienstag, 31. Oktober 2023, ab 21:00 Uhr

Ort: Perkins Park Stuttgart

Weitere Infos zur Party und Tickets gibt es hier

HALLOWEEN im LKA Longhorn

Im LKA Longhorn erwarten Gäste Hexen, Vampire, Geister und Zombies auf der Tanzfläche. Kostüme sind laut Veranstalter erwünscht. Gefeiert wird zu den Klängen der 80er Jahre mit DJ Oliver Klein, dem "Hexenmeister". Hier gibt es außerdem Getränkespecials, passende Videos und die Hits aus der Zeit von "Ghostbusters", "Tanz der Teufel" und "Nightmare on Elm Street"!

Datum & Uhrzeit: Dienstag, 31. Oktober 2023, ab 21:00 Uhr

Ort: LKA Longhorn Stuttgart

Weitere Infos zur Party und Tickets gibt es hier

Anmerkung der Redaktion: Es gibt viele weitere Halloween-Partys in Stuttgart und Umgebung. Wir präsentieren hier lediglich eine Auswahl der größten Veranstaltungen.