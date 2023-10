Halloween, das schaurige Fest der Kreaturen der Dunkelheit und unheimlicher Überraschungen, klopft erneut an die Tür. In Freiburg im Breisgau steht eine Fülle Halloween-Feiern bereit, um die gruselige Nacht gebührend zu feiern. Möchten Sie erfahren, wo und wie Sie diese Nacht verbringen können? Wir haben für Sie eine Zusammenstellung von einigen Veranstaltungen erstellt, die Sie am 31. Oktober 2023 in Freiburg im Breisgau besuchen können.

Welche Veranstaltungen können Sie an Halloween 2023 in Freiburg am Breisgau besuchen?

Obgleich Sie eine Kostümparty besuchen oder doch lieber ohne Kostüm an einer der diversen Veranstaltungen an Halloween 2023 in Freiburg am Breisgau teilnehmen - für Unterhaltung ist am 31. Oktober 2023 gesorgt. Hier haben wir für Sie verschiedene größere Veranstaltungen am Halloweenabend in Freiburg am Breisgau und Umgebung in einer Übersicht zusammengefasst.

Halloween-Party im Musikkeller Crash

Die Veranstalter werben damit, dass am 31. Oktober 2023 der Musikkeller zum Gruselkeller wird. Verkleidungen sind ausdrücklich erwünscht - auch die Location wird zu Halloween entsprechend hergerichtet.

Datum und Uhrzeit: 31. Oktober 2023 um 22 Uhr

Ort: Crash Musikkeller Freiburg im Breisgau

Weitere Infos finden Sie auf der Seite des Veranstalters.

Das Kriminal Comedy Dinner - Krimidinner mit Kitzel für Nerven und Gaumen (Vörstetten)

Das "Kriminal Comedy Dinner" bietet für Sie ein Gänge-Menü im künstlerisch inszenierten Ambiente innerhalb eines Kriminalstücks. Während dem Essen kann man sich also auf die Suche nach dem Mörder begeben.

Datum und Uhrzeit: 31. Oktober 2023 um 19.00 Uhr (Einlass ist ab 18.30 Uhr)

Ort: Gasthaus Zum Löwen by EssKultur

Weitere Informationen zu Ticketpreisen finden Sie auf der Seite der Veranstalter.

Halloween Leserattennacht | Für Kinder von 8 bis 12 Jahren (Lörrach)

Für Kinder von 8 bis 12 Jahren: Die Buchhandlung OSIANDER lädt junge Gäste zu einer Lesenacht ein. In Verkleidung können Kinder die Buchhandlung am Halloweenabend besuchen und sich von der Mitarbeitern etwas vorlesen lassen, bevor sie selbst lesen und spielen dürfen. Für Getränke und Snacks ist außerdem gesorgt. Die Veranstalter bitten darum, einen eigenen Schlafsack und eine Leselampe mitzubringen.

Datum und Uhrzeit: 31. Oktober 2023 um 19.30 Uhr

Ort: OSIANDER in Lörrach

Weitere Informationen zum Event finden Sie bei meinestadt.de.

Halloween - Irish Folk-Punk-Night (Freiburg im Breisgau)

Das Café Atlantik lädt zu der Irish Folk-Punk-Night ein. Die Live-Aufführungen der Bands "Ahead to The Sea" (Folk-Punk/D) und "Restless Feet" (Irish Folk/D) sollen am Halloweenabend für Stimmung sorgen.

Datum und Uhrzeit: 31. Oktober 2023 um 20.00 Uhr

Ort: Café Atlantik in Freiburg am Breisgau

Weitere Informationen finden Sie bei meinestadt.de.

Leif de Leeuw Band (NL) (Zell im Wiesental)

Das Live-Konzert an Halloween mit Gitarrensolos und Schlagzeugspektakeln: Gitarrist Leif de Leeuw und sein sechsköpfiges Ensemble sind eine Southern Jam-Band.

Datum und Uhrzeit: 31. Oktober 2023 ab 20.00 Uhr

Ort: Freizeitpark Spassi

Weitere Informationen zum Einlass und Tickets finden Sie auf meinestadt.de.

YOURNEXTBOYFRIEND (Lörrach)

Das letzte Konzert der Band YOURNEXTBOYFRIEND steht an. Wenn Sie möchten können Sie in Lörrach die Gruselnacht also mit Live-Musik verbringen.

Datum und Uhrzeit: 31. Oktober 2023 um 20.00 Uhr

Ort: Altes Wasserwerk

Weitere Informationen zum Konzert finden Sie auf meinestadt.de.

BeerBaller Beer Pong Night Freiburg (Freiburg im Breisgau)

Jeden Mittwoch ist Beer Pong Night im Puzzles in Freiburg im Breisgau. Das bekannte Spiel wird auch hier authentisch mit American Red Cups gespielt. Es gibt auch Preise wie Gutscheine und Freibier zu gewinnen.

Datum und Uhrzeit: 1. November 2023 um 20.00 Uhr

Ort: Puzzles in Freiburg im Breisgau

Weitere Informationen zum Einlass und Preisen finden Sie auf der Website des Veranstalters.

Anmerkung der Redaktion: Es gibt viele weitere Halloween-Partys in Freiburg und Umgebung. Wir präsentieren hier lediglich eine Auswahl der größten Veranstaltungen.