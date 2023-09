Nach einem schweren Güterzug-Unfall im Gotthard-Basistunnel in der Schweiz Anfang August ist dieser für Bahnreisende nun mehrere Monate gesperrt, da die Reparaturarbeiten längere Zeit dauern werden. Nun ist der Basistunnel bis auf weiteres komplett gesperrt.

Der Tunnel verbindet die deutschsprachige Schweiz mit dem italienischsprachigen Kanton Tessin und ist eine der wichtigsten Strecken zwischen Deutschland und Italien. Der Bahnverkehr muss seit dem Unfall umgeleitet werden, sodass sich Reisende, die mit dem Zug unterwegs sind, auf längere Fahrten einstellen müssen.

Gotthard-Basistunnel in der Schweiz bis Anfang 2024 gesperrt

Wer die nächsten Monate über die Schweiz Richtung Italien oder andersherum mit dem Zug fahren möchte, muss sich auf eine längere Reisezeit einstellen, denn die Schäden, die durch den Unfall entstanden sind, sind der Schweizerischen Bundesbahn (SBB) zufolge größer als angenommen. Bei dem insgesamt 57 Kilometer langen Tunnel müssen acht Kilometer Gleise und 20.000 Schwellen ausgetauscht werden. Die Reparaturarbeiten sollen mehrere Monate dauern, sodass der Tunnel voraussichtlich bis Anfang 2024 für den Personenverkehr gesperrt ist.

Gotthardtunnel-Umleitung: Die Panoramastrecke dient als Ausweichstrecke

Da der Personenverkehr derzeit nicht mehr über den Gotthardtunnel abgewickelt werden kann, müssen die Züge auf die Gotthard-Panoramastrecke ausweichen. Dem ADAC zufolge verlängert sich die Reisezeit dadurch um 60 Minuten.

Die SBB hat seit dem Unfall wegen des erhöhten Reiseaufkommens die Sitzplatzkapazität auf der Gotthard-Panoramastrecke erhöht und setzt außerdem mehr Züge ein

Gotthardtunnel-Sperrung: Für Autofahrer ist der Tunnel zeitweise nicht passierbar

Autofahrer müssen sich beim Gotthardtunnel außerdem auf weitere Einschränkungen vorbereiten, da dieser zweimal jährlich für mehrere Nächte gesperrt wird. Der Grund: Reinigungsarbeiten. Im September sowie im Oktober müssen Reisende also an manchen Tagen alternative Routen wählen, wenn sie nachts unterwegs sind.

Folgende Zeiträume sind dem ADAC zufolge von den nächtlichen Sperren im September und Oktober betroffen:

Datum Dauer der Sperrung 18. bis 22. September 2023 von 20 bis 5 Uhr 25. bis 29. September 2023 von 20 bis 5 Uhr 2. bis 4. Oktober 2023 von 20 bis 5 Uhr







Reisende, die am Wochenende unterwegs sind, sind von der Nachtsperre nicht betroffen. Unabhängig von den Wartungsarbeiten ist der Gotthardtunnel einmal pro Woche nachts, meistens von Mittwoch auf Donnerstag für Sondertransporte gesperrt. Die Sperrung dauert von 23 Uhr bis 1 Uhr.

