Im September geht es wieder los auf dem Cannstatter Wasen. Es ist das 176. Mal, dass das Traditions-Volksfest stattfindet. So wie das Oktoberfest wahre Menschenmassen nach München zieht, zieht der Cannstatter Wasen die Besucher nach Stuttgart. Bereits im Frühjahr zeigte das Stuttgarter Frühlingsfest, die kleinere Variante des Cannstatter Volksfestes im Herbst, dass auch in diesem Jahr das Interesse an den Stuttgarter Volksfesten groß ist. Nachdem außerdem der Wasen im vergangenen Jahr als voller Erfolg endete, sind die Erwartungen an dieses Jahr entsprechend hoch.

Wann genau das Volksfest auf dem Cannstatter Wasen 2023 seine Pforten öffnet und welche Festzelte auch diesmal wieder mit dabei sind, erfahren Sie hier.

Starttermin des Cannstatter Wasen 2023: Wann war der Termin der Eröffnung des Volksfestes?

Der Starttermin des Volkfestes auf dem Cannstatter Wasen 2023 war Freitag, der 22. September. Dann fand die feierliche Eröffnung des Volksfestes durch den Stuttgarter Oberbürgermeister Dr. Frank Nopper statt. Um Punkt 16 Uhr stach dieser das erste Bierfaß des Cannstatter Wasen 2023 an. Die Zeremonie wurde dieses Mal im Schwabenwelt-Festzelt durchgeführt.

Cannstatter Wasen 2023: Öffnungszeiten

Das Volksfest auf dem Cannstatter Wasen findet 2023 vom 22. September bis zum 8. Oktober statt. In diesem Zeitraum hat das Volksfest jeden Tag geöffnet. Die Öffnungszeiten erstrecken sich dabei vom Mittag bis in die Nacht hinein. In diesem Zeitraum haben neben den vielen Fahrgeschäften auch die Bierzelte für die Besucher geöffnet.

Das sind die Öffnungszeiten auf dem Wasen 2023:

Montag: 12 - 23 Uhr

Dienstag: 12 - 23 Uhr

Mittwoch: 12 - 23 Uhr

Donnerstag: 12 - 23 Uhr

Freitag: 12 - 24 Uhr

Samstag: 11 - 24 Uhr

Sonntag: 11- 23 Uhr

Die Öffnungszeiten am Wochenende unterscheiden sich naturgemäß ein wenig von denen unter der Woche. So hat das Fest am Freitag und am Samstag eine Stunde länger geöffnet und lässt die Gäste am Sonntag bereits am Vormittag ein. Daneben gibt es aber noch einige Termine, an denen sich die Öffnungszeiten des Cannstatter Wasen 2023 ein wenig anders gestalten. Dazu zählt z.B. der Eröffnungstag, bei dem die Besucher erst eine Stunde vor dem Bieranstich aufs Gelände gelassen werden.

Das sind die Sonderöffnungszeiten auf dem Cannstatter Wasen 2023:

Freitag, 22. September: 15 - 24 Uhr

Montag, 2. Oktober: 12 - 24 Uhr

Dienstag, 3. Oktober: 11 - 23 Uhr

Hinweis: Die Öffnungszeiten der Bierzelte können abweichen.

Cannstatter Wasen 2023: Reservierung auf dem Volksfest

Wer mit einer größeren Gruppe zum Cannstatter Wasen 2023 anreist, der ist mit einer Tischreservierung gut beraten. Denn auf dem Volksfest tummeln sich zahlreiche Besucher, ein Sitzplatz ist keineswegs garantiert. Eine Reservierung ist dabei immer nur beim jeweiligen Festzelt direkt möglich. Jedes Bierzelt hat eine eigene Homepage, auf der die genauen Details stehen. Häufig ist es dabei so, dass unter der Woche freie Tischwahl herrscht. Am Wochenende hingegen vergeben die Wirte selbst die begehrten Tischnummern. Normalerweise gilt, dass eine Tischreservierung erst ab einer Gruppengröße von 10 Personen möglich ist. Die genauen Regeln können aber von Festzelt zu Festzelt variieren.

Die Festzelte auf dem Cannstatter Wasen 2023

Insgesamt sind auf dem Cannstatter Wasen 2023 wieder acht Festzelte aufgebaut. In allen beginnt gleichzeitig am Eröffnungstag um 16 Uhr der Bierausschank. Wer dort einen Sitzplatz möchte, sollte sich am besten frühzeitig um eine Reservierung bemühen. Denn die Plätze in den Festzelten sind begehrt.

Das sind die Festzelte auf dem Cannstatter Wasen 2023: