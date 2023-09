Im September ist es wieder soweit: Der Cannstatter Wasen in Stuttgart findet statt. Die 176. Auflage geht in diesem Jahr vom 22. September bis zum 8. Oktober 2023. Nach seinem großen Bruder, dem Münchner Oktoberfest, ist es das zweitgrößte Volksfest der Welt. Gleichzeitig ist das im Stuttgarter Stadtteil Bad Cannstatt stattfindende Volksfest das Pendant zum Stuttgarter Frühlingsfest, das, wie der Name bereits verrät, im Frühjahr startet.

Aber was wäre ein solcher Rummel ohne seine Fahrgeschäfte und Traditionen, wie zum Beispiel dem Festumzug. Wir stellen Ihnen vor, worauf sich Besucher beim diesjährigen Wasen freuen dürfen.

Fahrgeschäfte auf dem Cannstatter Wasen 2023 in Stuttgart: Was ist geboten?

Im Folgenden stellen wir Ihnen sämtliche Fahrgeschäfte des Cannstatter Wasens vor, die am Ufer des Neckars zur Gaudi einladen:

Hoch hinaus:

Für Besucher, die im wahrsten Sinne des Wortes gerne in der Luft beziehungsweise in der Höhe schweben, hat der Wasen vom Riesenrad über Umdrehungen bis hin zu Loopings zahlreiche Fahrgeschäfte im Angebot. Dazu gehören:

Europa Rad

Es ist eines der höchsten transportablen Riesenräder der Welt. Es feierte seine Premiere im Jahre 1992 und hat eine Gesamthöhe von 55 Metern. 42 modern gestaltete Gondeln, die jeweils Platz für sechs Personen bieten, besitzt das Riesenrad. Die Mitfahrt ist für jede Altersgruppe geeignet.

Bellevue

Das Bellevue-Riesenrad besitzt eine im Jugendstil gestaltete Fassade. Insgesamt 42 Gondeln bieten Platz für je bis zu sechs Personen und eignen sich für Senioren und Familien mit Kleinkindern. Weitere Fahrgeschäfte:

Infinity

Gladiator

The King

The Best XXL

Transformer

Wilde Maus

Auf Manitous Spuren

Racing Coaster

Rasante Fahrten:

Für eine Menge Geschwindigkeit sorgen diese Fahrgeschäfte:

Breakdance

Der Breakdance ist eine von weltweit nur drei gebauten, transportablen Anlagen dieser Größe. In 24 Gondeln finden insgesamt 48 Personen Platz. Diese rotieren hin und her, während das gesamte Fahrgeschäft sich in hoher Geschwindigkeit bewegt.

Cannstatter Wellenflug

Der Cannstatter Wellenflug ist ein Kettenkarussell, das aufsteigt und um die eigene Achse rotiert.

Musik Express

Das Fahrgeschäft hat eine computergesteuerte Lichtshow sowie eine Airbrush-Bemalung. Weitere rasante Fahrgeschäfte:

Circus Circus

Der Polytyp

Disco Fieber

Flipper

Music-Shop

Shake

Geisterbahnen:

Auf einem Volkfest dürfen natürlich auch Geisterbahnen nicht fehlen. Der Wasen hat insgesamt drei Gruselhäuser in Petto:

Haunted Mansion

Die Etagen-Geisterbahn besitzt hängende, drehende, vibrierenden und kippende Gondeln. Zudem besteht die Besonderheit darin, dass man nicht auf, sondern unter der Schiene fährt. Es gibt sowohl einen Innen-, als auch einen Außenbereich.

Spuk

Der Spuk ist eine Mischung aus Geister- und Achterbahn mit drehenden Gondeln. Zwei Türme in Höhe von 15 Metern zieren die beiden Enden des Fahrgeschäfts. Im Inneren befinden sich zahlreiche Animatronics.

Schloss Dracula

Das Schloss Dracula ist eine klassische Geisterbahn: Man bewegt sich relativ langsam durch dunkle Räume, in denen man sich durch Licht- und Soundeffekte sowie von Animatronics erschrecken lassen kann.

Laufgeschäfte:

Dazu kommen noch drei Laufgeschäfte, die auf dem Wasen zu finden sind:

XXL Fun House

Geheimnisse des Orients

Kristall Palast

Festumzug auf dem Cannstatter Wasen 2023 in Stuttgart: Wann findet der Umzug statt?

Ein traditioneller Bestandteil des Cannstatter Wasen in Stuttgart ist der jährliche Festumzug. Dieser findet immer am ersten Festsonntag statt, der in diesem Jahr auf den 24. September fällt. Circa zwei Stunden bewegen sich dabei Trachtenträger, Festkutschen, Brauereigespanne und historische Vereine durch die Altstadt von Bad Cannstatt. Rund 250.000 Zuschauer beobachteten das Geschehen und Treiben im vergangenen Jahr vom Straßenrand. Die Route führt beginnend vom Daimlerplatz über die König-Karl-Straße, die Liebenzeller Straße, die Wilhelmstraße, die Brunnenstraße, die Marktstraße, den Wilhelmsplatz, die Seelbergstraße, und die Daimlerstraße bis auf den Wasen.