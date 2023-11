Das "Adventsfest der 100.000 Lichter" findet traditionell jedes Jahr am Vorabend des ersten Advents statt. 2023 bildet da keine Ausnahme. Austragungsort der weihnachtlichen Schlager-Show, die von Florian Silbereisen moderiert wird, ist wieder das thüringische Suhl. Zahlreiche Gäste sorgen in einem festlichen Bühnenbild für weihnachtliche Stimmung. Zudem gibt es auch diesmal bestimmte Fixpunkte im Programm, darunter das Nürnberger Christkind, welches der Sendung in jedem Fall einen Besuch abstatten wird. Wann genau das "Adventsfest der 100.000 Lichter" 2023 stattfindet, welche Gäste mit dabei sind und wie Zuschauer die Veranstaltung im TV oder Stream verfolgen können, haben wir hier für Sie zusammengefasst.

"Adventsfest der 100.000 Lichter" 2023: Sendetermin

Das "Adventsfest der 100.000 Lichter" findet 2023 am Samstag, dem 2. Dezember statt. Die Veranstaltung beginnt um 20.15 Uhr.

Übertragung vom "Adventsfest der 100.000 Lichter" 2023 im TV oder Stream

Nachdem das "Adventsfest der 100.000 Lichter" im vergangenen Jahr wegen der Fußball-WM aufgezeichnet wurde, wird sie 2023 am oben genannten Datum zur angegebenen Uhrzeit wieder live im Ersten und bei ORF2 ausgestrahlt. Es besteht also die Möglichkeit, die Schlager-Show von Florian Silbereisen kostenlos im TV zu verfolgen. Wer die Sendung verpasst hat, kann sie in der Regel nach der TV-Ausstrahlung in voller Länge über die ARD-Mediathek als Stream abrufen.

"Adventsfest der 100.000 Lichter" 2023 in der Wiederholung

Wie jedes Jahr gibt es zeitnah zum heiligen Abend in den dritten Programmen der ARD auch Wiederholungen der Show. Diese werden für gewöhnlich auf den Sendern MDR, SWR- bzw. SR und BR ausgestrahlt. Die Wiederholungstermine vom "Adventsfest der 100.000 Lichter" 2023 sind derzeit noch nicht bekannt. Dieser Artikel wird mit den entsprechenden Informationen ergänzt, sobald diese feststehen.

Das sind die Gäste beim "Adventsfest der 100.000 Lichter" 2023

Als Gäste beim "Adventsfest der 100.000 Lichter" 2023 stehen inzwischen einige bekannte Namen offiziell fest. Neben Florian Silbereisen werden folgende Stars bei der Schlager-Show zugegen sein:

Thomas Anders

Roland Kaiser

Andrea Berg

Ella Endlich

Ross Antony

Maite Kelly

Andy Borg

DJ Ötzi

Michelle

Mireille Mathieu

Nana Mouskuri

Barbara Schöneberger

Wincent Weiss

Chris Steger

Till Brönner

Guido Maria Kretschmer

Weitere bekannte Namen, die für einen Auftritt beim "Adventsfest der 100.000 Lichter" 2023 gehandelt werden, sind u. a. Howard Carpendale, Beatrice Egli, Eric Philippi, Daniela Katzenberger und ihr Ehemann Lucas Cordalis. Die übrigen Gäste werden hier vollständig aufgelistet, sobald ihre Teilnahme an der Sendung offiziell bestätigt ist.

Auch zum Programm ist mittlerweile schon einiges bekannt: Sängerin Ella Endlich soll das Publikum mit dem Weihnachts-Klassiker "Küss mich, halt mich, lieb mich" aus dem Märchenfilm "3 Haselnüsse für Aschenbrödel" beglücken. Neben ihrem Auftritt und den Performances der anderen Schlager-Größen wird auch in diesem Jahr wieder mit Spannung das Eintreffen des Friedenslichts aus der Geburtsgrotte in Betlehem erwartet, das an den tieferen Sinn von Weihnachten erinnern soll. Außerdem wird wieder ein Prominenter eine Weihnachtsgeschichte vortragen.