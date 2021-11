von Wolfgang Drechsler, Kapstadt

Eigentlich müsste sein Name in einem Atemzug mit Südafrikas großer Freiheitsikone Nelson Mandela genannt werden. Doch bei vielen ist Frederik Willem de Klerk, der in seiner Kapstädter Wohnung im Alter von 85 Jahren an Lungenkrebs verstorben ist, längst vergessen – zu Unrecht, denn zusammen mit Mandela überwand er zwischen 1990 und 1994 die Apartheid und wurde damit zum anderen Architekten des neuen Südafrika.

Eine Rede, die alles auf den Kopf stellte

Über 30 Jahre liegt der Moment zurück, der Frederik Willem De Klerk damals weltweit in die Schlagzeilen katapultierte: Es war am 2. Februar 1990, einem heißen Kapstädter Mittsommertag, als der kurz zuvor ins Amt gekommene De Klerk sein eigenes Land zur Parlamentseröffnung mit einer Rede schockte, die dort alles auf den Kopf stellte, weil sie völlig unerwartet die vollständige Abschaffung der seit 1948 praktizierten und weltweit verurteilten Rassentrennung ankündigte, die Südafrika bis dahin zum Aussätzigen der Völkergemeinschaft gemacht hatte. Alle bis dahin verbotenen schwarzen Widerstandsbewegungen wurden wieder zugelassen und alle politischen Gefangenen freigelassen, darunter auch Nelson Mandela, der nur eine Woche später vor den Augen einer ungläubigen Welt in die Freiheit schritt. Entgegen aller düsteren Prognosen, die in den Jahren zuvor den heraufziehenden Rassenkrieg beschworen hatten, stellten beide das Wohl ihrer gemeinsamen Heimat damals über Rachsucht, Hass und Machtkalkül, weil sie erkannten, dass Schwarz und Weiß am Kap entweder gemeinsam überleben oder gemeinsam untergehen würden.

Seine größte Auszeichnung: Der damals stellvertretende südafrikanische Präsident Frederik Willem De Klerk (rechts) mit dem damaligen südafrikanischen Präsidenten Nelson Mandela 1993 bei der Überreichung der Medaillen und Urkunden des Friedensnobelpreises in Oslo. | Bild: dpa

Lange Zeit hatte De Klerk, der sich bereits 1996, kurze Zeit nach dem Machtantritt Mandelas aus der aktiven Politik zurückgezogen hatte, die Lage im Land zwar stets kritisch aber auch wohlwollend beurteilt. Doch in seiner letzten großen Rede vor fast zwei Jahren hätte das von ihm gemalte Bild düsterer kaum sein können: in großer Sorge um sein Land beklagte de Klerk damals den schleichenden und immer schnelleren Niedergang seines Landes unter den Nachfolgern Mandelas – und drängte den seit 27 Jahren allein regierenden Afrikanischen Nationalkongress (ANC) fast flehentlich , den destruktiven Pfad zu verlassen, den die frühere Widerstandsbewegung mit ihrer wirtschaftsfeindlichen und zunehmend anti-weißen Politik seit der Jahrtausendwende eingeschlagen hat.

Schwere Kritik von De Klerk am ANC

Anders als in dem historischen Kompromiss zwischen Schwarz und Weiß vereinbart, habe der ANC in dem Streben nach totaler gesellschaftlicher Kontrolle viele frühere Absprachen bewusst gebrochen, klagte De Klerk. Als Folge dessen folge Südafrika bereits viel zu lange einem „völlig falschen, brandgefährlichen Weg, der direkt in eine tiefschwarze Wolkenbank“ führe.

Bezeichnend für die weitgehende Aufgabe der einst von de Klerk und Mandela gemeinsam verfolgten Versöhnungspolitik ist dabei, dass erst im vergangenen Jahr am Kap ein heftiger Streit über die Einschätzung der Apartheid ausgebrochen ist: Auslöser dafür war eine Aussage De Klerks, in der er sich dagegen wehrte, die Apartheid insgesamt als „ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ zu beschreiben. Die Vereinten Nationen hatten dies auf Druck vor allem der damaligen Sowjetunion seit 1973 wiederholt getan. Bei den entsprechenden Resolutionen habe es sich allerdings um „sowjetischen Agitprop“ im Kalten Krieg gehandelt, gab die nach ihm benannte De-Klerk-Stiftung letztes Jahr zu bedenken – um schließlich um des Friedens willen zurückzurudern

Frederik Willem de Klerk mit der Lokalzeitung „Cape Times“, auf deren Titelseite am 18. März 1992 das „Ja“-Ergebnis in einem Referendum zur Beendigung der Apartheid und zur erstmaligen Teilung der Macht mit der schwarzen Mehrheit verkündet wird. | Bild: dpa

Doch der Schaden war getan – und die Entrüstung bei seinen Gegnern gewaltig. Einige forderten sogar, De Klerk den ihm 1993 zusammen mit Mandela verliehenen Friedensnobelpreis zu entziehen oder ihn sogar zu verhaften. Nicht ohne Grund sah sich de Klerk deshalb kurz vor seinem Tod vom neuen Zeitgeist um sein Vermächtnis gebracht und als Verteidiger der Apartheid diffamiert. Um diesen falschen Eindruck zu widerlegen, hat er zuletzt noch ein Video aufgenommen in dem de Klerk diese Perzeption eindrücklich widerlegt – und das jetzt zu seinem Tod von der nach ihm benannten Stiftung zusammen mit der Todesnachricht öffentlich gemacht wurde.

Ein Mahner bis zum Schluss

Genauso wie der Streit um die Vergangenheit und sein Erbe beunruhigten den früheren Juristen zuletzt aber auch die immer neuen Versuche des ANC, Südafrikas Verfassung und Gerichte zu unterminieren – dem letzten Bollwerk gegen die Tyrannei der Mehrheit. „Südafrika muss alles versuchen, die zarte Pflanze seiner jungen, fragilen Demokratie zu nähren. Und darauf achten, dass diese nicht in der Hitze der harten Realität verdorrt“, hatte er angesichts der wenig hoffnungsvollen Lage auf dem afrikanischen Kontinent immer wieder eindringlich gewarnt. Ausgerechnet jetzt zu seinem Tod deutet vieles darauf hin, dass genau dies nun im Land des einstigen afrikanischen Hoffnungsträgers passiert.