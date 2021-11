Zwei verlorene Wahlen in einem Jahr, ein Landesvorsitzender in der Kritik, frustrierte Mitglieder, die künftig bei Entscheidungen mitreden wollen – beim Landesparteitag der CDU am Samstag im Mannheimer Rosengarten roch es im Vorfeld nach Feuer unter dem Dach der Südwest-CDU. Im Südwesten gerupft, hat man sich im März noch in letzter Sekunde an der Seite der Grünen in die Regierung gerettet, im Bund ist mit der drohenden Oppositionsbank der Verlust von Posten und Einfluss greifbar. Wofür steht die CDU? Wohin soll es gehen mit der Partei? Und mit wem? Es gäbe viel zu diskutieren bei den Christdemokraten – auch über das Spitzenpersonal und die Zukunft im Südwesten.

Kritiker bleiben stumm

Aber als größter Aufreger entpuppen sich dann aber kurzfristig fehlende Stimmzettel. Als der Tagesordnungspunkt 12 – die Aussprache – aufgerufen wird, findet sich kein Einziger unter den rund 300 Delegierten, der sich ans Saalmikrofon stellen will. Abrechnung, klare Worte? Nicht in Mannheim. Niemand möchte etwas sagen, die Kritiker bleiben stumm oder rechtfertigen sich später, sie hätten den Aufruf zur Aussprache nicht gehört. Stattdessen wird Thomas Strobl, ohne Aussprache und ohne Konkurrenz als Landesvorsitzender für zwei Jahre wiedergewählt.

13.11.2021, Baden-Württemberg, Mannheim: Thomas Strobl, bisheriger und neu gewählter Landesvorsitzender der baden-württembergischen CDU, bei den Delegierten für die Wiederwahl. | Bild: Uwe Anspach (dpa)

Strobl plant Erneuerungen

Zuvor äußert der 61-Jährige Heilbronner in seiner Rede ein klein wenig Selbstkritik, durchaus etwas Selbstzufriedenheit und viel Kritik – letzteres in Richtung der Unions-Protagonisten im Bund – und vor allem auch bei der Schwesterpartei. Im Land sei das CDU-Ergebnis der Landtagswahl zwar schlecht gewesen, aber mit Disziplin, Professionalität, Verschwiegenheit und Zusammenhalt habe es die CDU entgegen aller Voraussagen in die Regierung geschafft, sagt Strobl. Im Übrigen würden die Ursachen aufgearbeitet, die Erneuerung sei mit dem Fraktionschef Manuel Hagel (33) im Landtag und Isabell Huber (34), der neuen Generalsekretärin der Partei, schon eingeleitet. „Die Chance, weiter zu regieren, war sehr klein, aber wir waren nach dem Wahlergebnis nicht beleidigt und haben nicht geschmollt, sondern sie ergriffen“, sagt Strobl. Gemeint ist auch: Er hat sie ergriffen, und die Delegierten wissen das auch. „Erneuerung und Erfahrung“ ist Strobls Rezept für die nächsten Jahre der Südwest-CDU, Erneuerung, das sind Huber und Hagel und ein breiter Beteiligungsprozess für die Partei, der klarstellen soll, für was die CDU steht. Und Erfahrung, das ist er selbst. Und als stellvertretender Regierungschef, Innenminister und Kretschmann-Vertrauter Garant für Stabilität. Den größten Beifall bekommt Strobl, als er mit dem Berliner CDU-Chaos rund um die Bundestagswahl abrechnet. „Ich kann euch gar nicht sagen, wie ich diese Egoshooterei, diese Selbstdarstellerei, diese ewige Durchstecherei satt habe“, schimpft Strobl, es ist der leidenschaftlichste Part seiner Rede.

13.11.2021, Baden-Württemberg, Mannheim: Thomas Strobl winkt beim Parteitag der baden-württembergischen CDU nach der Wiederwahl. Rechts im Bild steht Isabell Huber, Generalsekretärin der baden-württembergischen CDU. | Bild: Uwe Anspach (dpa)

Schlechtestes Wahlergebnis für Strobl seit 2011

Mit einer Gegenkandidatur hatte im Vorfeld ohnehin kaum jemand mehr gerechnet, nachdem potenziell erfolgreiche Kandidaten wie Andreas Jung, Thorsten Frei oder Steffen Bilger im Vorfeld abgewunken hatten. Die Delegierten haben die Wahl, Strobl zu wählen – oder eben nicht. Das Ergebnis ist dann mit 66,5 Prozent der Stimmen das mit Abstand schlechteste, das Strobl je eingefahren hat, sieht man von seiner Kandidatur 2011 ab, als er einen Gegenkandidaten hatte. „Ein ehrliches Ergebnis“, sagt Strobl anschließend, was man ebenso sagt nach einer solchen Ohrfeige. Aber gewählt ist gewählt. Und dass Strobl Stehvermögen hat und sich von schlechten Ergebnissen und Niederlagen nicht beeindrucken lässt, hat er schon mehrfach bewiesen.

Die Reaktionen sind gemischt. „Eine Farce“, sagt eine langjährige Mandatsträgerin zu der Wahl, „jeder weiß, dass hier eigentlich etwas anderes passiert. Man scheut die Abrechnung, aber will auch nicht mit ihm weitermachen. So kommt das Ergebnis heraus und man muss jetzt einfach noch zwei Jahre aushalten.“ Es sei eine lahme Strobl-Rede und eine lähmende Stimmung gewesen, jedenfalls kein Aufbruch, sagt ein CDU-Landtagsabgeordneter.

Stabilität zählt

Viel ist auf den Fluren die Rede davon, dass Strobl jetzt für zwei Jahre Übergang stehe, die Erneuerung moderieren und Stabilität in der Regierung garantieren müsse – und es dann auf Fraktionschef Manuel Hagel zulaufe. Der sagt: „Thomas Strobl hätte ein besseres Ergebnis verdient gehabt. Wahlergebnisse sind aber kein Schönheitswettbewerb. Entscheidend ist: Er bleibt unser Landesvorsitzender.“ Viele Amts- und Mandatsträger finden jetzt vor allem Stabilität wichtig – und dafür stehe eben Strobl. So auch Stefanie Bürkle, Sigmaringer Landrätin und mit über 90 Prozent Stimmenkönigin vor Thorsten Frei und Daniel Caspary bei der Wahl der Stellvertreter. Ihre Bilanz: „Es war ein guter Parteitag.“ Auch ganz ohne Aussprache.