Dort wo normalerweise an Rosenmontag die Karnevalswagen durch Köln rollen, zog diesmal eine riesige Friedensdemo durch die Stadt. Mehrere zehntausend Menschen beteiligen sich nach Angaben der Polizei.

Zehntausende Menschen demonstrieren am Rosenmontag in Köln für Frieden und Demokratie. „Es ist beeindruckend, wie viele Menschen in Köln auf der Straße sind“, so ein Polizeisprecher

Kostümierte und Nichtkostümierte marschieren gemeinsam durch die Straßen. Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine wurde der Rosenmontagsumzug abgesagt. Der Protestmarsch zieht durch die Innenstadt – vorbei an vielen der Motivwagen, die eigentlich für den Rosenmontagszug gebaut worden waren.

Viele tragen Transparente mit Aufschriften wie „Peace“, „Putin Go Home“ und „Dear Russian people, be Russians not Putinians“ („Liebes russisches Volk, seid Russen, keine Putinianer“).

BAP-Sänger Wolfgang Niedecken auf dem Severinstor

Trotz der Menschenmassen registrierte die Polizei bis zum Mittag keinerlei Zwischenfälle. Teilnehmer beschreiben eine gedämpfte, überwiegend ernsthafte Atmosphäre.

Vor dem Start des Marsches ließ das Festkomitee Kölner Karneval weiße Friedenstauben aufsteigen

Henriette Reker (parteilos), Oberbürgermeisterin der Stadt Köln, Christoph Kuckelkorn (2.v.l.), Präsident Festkomitee Kölner Karneval, und Hendrik Wüst (CDU, M), Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, bei der Friedensdemonstration.

Eine auf einer russischen Fahne scheinbar erstochene blutende Friedenstaube ist Teil des Persiflagewagens, der die Friedensdemonstration anführt. Oberbürgermeistern Reker betonte in einer Rede aber auch: „Ich empfinde grenzenlose Bewunderung für all die mutigen Russinnen und Russen, die bereits seit Freitag auf die Straßen ihres Landes gehen.“ Minutenlanger donnernder Applaus der Zuhörerinnen und Zuhörer war die Reaktion darauf.

Teilnehmer der Friedensdemonstration am Chlodwigplatz mit Plakaten mit der Aufschrift „Stop Putin“ und „Peace“.

