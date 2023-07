Nach der innerparteilichen Kritik an seinen Äußerungen zum Umgang mit der AfD in den Kommunen hat der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz eine Kooperation mit den Rechtspopulisten in Städten und Gemeinden abgelehnt.

Er schrieb am Montag auf Twitter: „Um es noch einmal klarzustellen, und ich habe es nie anders gesagt: Die Beschlusslage der CDU gilt. Es wird auch auf kommunaler Ebene keine Zusammenarbeit der CDU mit der AfD geben.“

Dagegen hatte Merz am Sonntagabend getwittert: „Das Thema Zusammenarbeit mit der AfD betrifft die gesetzgebenden Körperschaften, also im Europaparlament, im Bundestag und in den Landtagen.“ Dies entsprach der Linie, die er zuvor im ZDF-Sommerinterview vertreten hatte.

Äußerungen lösen offene Kritik in der Partei aus

Dort sagte Merz, Kommunalpolitik sei etwas anderes als Landes- und Bundespolitik. Wenn jetzt in Thüringen ein Landrat und in Sachsen-Anhalt ein Bürgermeister von der AfD gewählt worden sei, dann seien das demokratische Wahlen.

„Das haben wir doch zu akzeptieren. Und natürlich muss in den Kommunalparlamenten dann auch nach Wegen gesucht werden, wie man gemeinsam die Stadt, das Land, den Landkreis gestaltet.“ Was er damit genau meint, blieb in dem Interview offen.

Die Äußerungen waren innerhalb der CDU scharf kritisiert worden. Auch CSU-Chef Markus Söder ging auf Distanz. „Die CSU lehnt jede Zusammenarbeit mit der AfD ab – egal auf welcher politischen Ebene“, schrieb der bayerische Ministerpräsident am Montag auf Twitter. „Denn die AfD ist demokratiefeindlich, rechtsextrem und spaltet unsere Gesellschaft. Das ist mit unseren Werten nicht vereinbar.“

Politikwissenschaftler: Merz braucht klare Linie

Der Politikwissenschaftler Uwe Jun von der Universität Trier führt die umstrittenen Äußerungen von CDU-Chef Friedrich Merz zum Umgang mit der AfD auf kommunaler Ebene auf Nervosität zurück. Es stehe die Frage im Raum, warum die CDU nicht von den schwachen Umfragewerten der Bundesregierung profitiere, sagte Jun am Montag im Deutschlandfunk.

Zudem setze ihn die Situation in den ostdeutschen Landesverbänden unter Druck, die besorgt seien, dass ihnen bei einer zu klaren Abgrenzung von der AfD Ungemach drohe. „Das bewegt die CDU, das bewegt Friedrich Merz“ und das führe dazu, dass Merz rhetorisch „unglücklich reagiert hat“, sagte der Politikwissenschaftler.

Der CDU-Parteivorsitzende müsse nun für Klarheit sorgen, so Jun. Merz schließe zwar direkte Formen der Kooperationen mit der AfD aus, indirekte aber nicht. „Da müsste er noch mal verdeutlichen, welche indirekten Formen er für möglich erachtet, und welche er für unmöglich erachtet“, sagte Jun.

Was können Kommunalpolitiker entscheiden? Kommunalpolitiker sind Entscheidungsträger in Städten, Gemeinden, Gemeindeverbänden oder Landkreisen. Neben Bund und Ländern sind Kommunen in Deutschland eine der drei Hauptverwaltungsebenen, unterliegen aber rechtlich und fachlich der Aufsicht und Weisung der Länder. Dem Grundgesetz zufolge steht es der kommunalen Ebene zu, „alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln“.



Kommunale Vertretungen wie Kreistage gehören als Verwaltungsorgane zur ausführenden Gewalt (Exekutive). Einerseits nehmen Städte und Gemeinden ohne Spielraum für eine eigene Ausgestaltung Aufgaben des Bundes und des Landes als untere Verwaltungsinstanz wahr. Dazu gehören etwa Pass- und Meldewesen, Kraftfahrzeugzulassung, Ausländerwesen, Schulaufsicht oder Gewerberecht. Andererseits sind sie aber auch die höchste Instanz bei eigenen Angelegenheiten (kommunale Selbstverwaltung).



Unterschieden wird zwischen freiwilligen Aufgaben (Museen, Theater, Sportstätten, Jugend- und Seniorentreffs, Büchereien oder Grünanlagen) und Pflichtaufgaben (Gemeindestraßen, Kindergärten, Abfall- und Abwasserbeseitigung, Sozialhilfe oder Wohngeld). Höhere staatliche Ebenen kontrollieren aber, ob bei der Erfüllung der Aufgaben nicht gegen Gesetze verstoßen wird.

Eine Klarstellung sei wichtig, weil es in der Partei sehr unterschiedliche Ansätze zum Umgang mit der AfD gebe, sagte Jun. Während manche CDU-Politiker forderten, auch mit den Linken zu reden, um die AfD nicht an die Macht kommen zu lassen, sprächen sich andere CDU-Politiker aus Ostdeutschland für eine verstärkte Kooperation mit der Partei aus, analysierte Jun.

„Da ist es eben die Aufgabe von Friedrich Merz, auch den ostdeutschen Landesverbänden, auch auf der kommunalen Ebene deutlich zu machen, wie jetzt damit umzugehen ist“, sagte Jun. „Es muss eine klare strategische Linie her, und kein Hin und Her, wie wir es derzeit erleben“ und was sich negativ auf die Glaubwürdigkeit der Partei auswirke. (dpa)