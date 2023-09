Es ist wirklich nicht so, dass unser Alt-Bundespräsident Joachim Gauck ein Heißmacher ist. Und er ist ebenso unverdächtig, ein Populist zu sein, der sich mit flotten Sätzen billigen Applaus abholen möchte. Umso bemerkenswerter waren seine Ausführungen in einem Fernsehinterview zur aktuellen Situation der Flüchtlingsfrage in Deutschland und Europa.

Einen Kontrollverlust sieht er und weit und breit kein Konzept, das dazu dienen könnte, wieder Herr der unübersichtlichen Lage zu werden. Er em-pfiehlt deshalb, Undenkbares zu denken und neue Möglichkeiten zu wagen. Also vermeintliche Denkverbote abzustellen und laut über alles zu sprechen, über das geredet werden muss.

Man kennt das aus dem Alltag, wenn Menschen hinter vorgehaltener Hand die eigene Auffassung formulieren und dann mit dem Zusatz versehen: Aber das darf man ja nicht mehr sagen. Weil sie fürchten, dass ihre Sichtweisen als inhuman gewertet werden könnten oder als politisch abartig. Dabei verbergen sich hinter manchem Gedanken echte Bürgernöte und Ängste in Kommunen, wo Menschen mit der Bewältigung des Zuzugs von tausenden Geflüchteten schlicht überfordert sind. Aus Merkels „Wir schaffen das“ wird zunehmend ein „Das schaffen wir nicht mehr“ und diese Stimmen dürfen nicht mundtot gemacht werden.

Auch dieses Jahr beantragen mehr als 200.000 Menschen Asyl in Deutschland, also der Umfang von zwei Großstädten. Sie werden versorgt, sie bekommen Kleidung, eine Wohnung und Geldmittel. Das hat eine gewisse Anziehungskraft, auch wenn die Mittel in anderen europäischen Ländern komfortabler ausfallen als in Deutschland. Politisch wird heftig darüber gestritten, ob eine Kürzung der Mittel einen Effekt auf den Zustrom hätte. Der Flüchtlingsrat Baden-Württemberg streitet es ab, freilich ohne es belegen zu können. Ginge es nach Gauck, sollte man über diesen Schritt jedenfalls mal ernsthaft und unaufgeregt nachdenken.

Die CDU Baden-Württemberg ist jetzt aus der Deckung gekommen und hat ein zwölf Punkte umfassendes Thesenpapier geschrieben, wo sie ohne Denkverbot ein paar unpopuläre Vorschläge macht. Fraktionschef Manuel Hagel sagt: „Die Menschen wollen und können nicht mehr“ und liegt damit vermutlich nicht ganz richtig. Denn Deutschland könnte sicher noch ganz viel mehr, Geld ist ja da, aber die Stimmung kippt, die Menschen wollen nicht mehr. Weil ihnen niemand die Perspektive gibt, dass der fortwährende Zustrom nachlassen könnte.

Der Haken ist, dass unser Staat den Eindruck vermittelt, ratlos zu sein. Und das nicht nur bei der Frage nach einer angemessenen Unterkunft für hunderttausende geflüchtete Menschen, sondern vielmehr bei der Frage, wie mit denjenigen Menschen umzugehen ist, die hier ankommen, auf unsere Rechtsordnung pfeifen und nullkommanull Absicht haben, sich in unser Gemeinwesen zu integrieren. Faktisch ist es so, dass ein Asylbewerber aus einem unsicheren Herkunftsland machen kann, was er will – er wird nicht abgeschoben. Nicht nach Syrien, nicht nach Afghanistan, nicht nach Algerien oder Eritrea.

Wer Regeln missachtet, soll gehen

Nach Gewalt-Exzessen wie in Stuttgart hört man dann die Floskeln, dass die Täter – in diesem Fall aus Eritrea – die ganze Härte des Gesetzes spüren werden. Doch es fehlt das Vertrauen, dass die Täter diese Härte auch als Härte empfinden werden und nicht als Streicheleinheit. Wer Polizisten angreift, greift den Staat an – und damit unsere Übereinkunft des Zusammenlebens. Wer das nicht akzeptieren will, müsste eigentlich gehen. Die CDU in Stuttgart formuliert diesen Gedanken mit ähnlichen Worten und kassiert umgehend verbale Prügel dafür. Das ist ein Problem. Denn wer so reagiert, ignoriert die Stimmungslage im Land und spült der rechtsradikalen AfD die Wähler zu. Man darf gespannt sein, wie viele der 228 vorübergehend festgenommenen Krawallmacher tatsächlich bestraft werden – und was mit der Härte des Gesetzes so gemeint ist.

In Deutschland entsteht zunehmend der Eindruck, dass sich der Staat von einer bedeutenden Zahl der Zugezogenen auf der Nase herumtanzen lässt. Dabei ist gar nicht entscheidend, ob es tatsächlich so ist, sondern vielmehr, dass der Eindruck entsteht. Negatives Handeln muss Konsequenzen für alle haben und unser Staat muss das sichtbar machen. Der soziale Frieden ist immer dann bedroht, wenn grobe Ungerechtigkeiten oder Ungleichgewichte wahrgenommen werden. Die Populisten der AfD spielen glänzend auf dieser Klaviatur und haben Zulauf. Es ist Aufgabe der Politik, diese Ungerechtigkeiten entweder zu widerlegen oder aber sie zu beseitigen. Vom Schönreden wird überhaupt nichts besser. Alt-Bundespräsident Joachim Gauck weiß das.

