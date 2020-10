Um die AfD-Spendenaffäre ist es still geworden. Monatelang waren der Staatsanwaltschaft in Konstanz die Hände gebunden: Sie musste auf einen Richterspruch zum Rechtshilfegesuch in der Schweiz warten. Jetzt entscheidet sich aber bald, ob Anklage unter anderem gegen Alice Weidel erhoben wird.

