Als Reaktion auf die Invasion Putins hat die EU das Vermögen von russischen Oligarchen eingefroren. So steht es auf dem Papier – die Praxis sieht anders aus. Über Traumvillen am Tegernsee und hilflose Ämter.

Das Anwesen in der Fischerstraße in Rottach-Egern ist ein schwieriger Fall. Wer hier am Tegernsee an der Uferpromenade entlanggeht, sieht zwar den oberen Bereich eines ganz im alpenländischen Stil gebauten Landhauses. Aber viele Geheimnisse gibt es