Wie mächtig ist die Antifa in Baden-Württemberg?

Erst die Anti-Corona-Proteste, dann die Demonstrationen gegen Rassismus nach den Unruhen in den USA – die Krisenstimmung der vergangenen Monate führt auch im Südwesten zu Unruhen. Zuletzt kam es in Stuttgart zu massiven Gewaltausschreitungen und Plünderungen, die Gründe dafür sind noch unklar. Immer wieder sollen auch Linke an Protesten beteiligt gewesen sein. Doch wie stark ist die linksextremistische Szene in Baden-Württemberg wirklich?