Corona vor 1 Stunde

Wie lange bleiben die Grenzen noch dicht? Das Ministerpräsidenten-Treffen mit der Kanzlerin lässt Fragen offen

Die Hoffnung auf ein Machtwort aus dem Kanzleramt blieb aus. Im Gegenteil: Viele Maßnahmen bleiben in Kraft, einige wenige Lockerungen wird es zwar geben – doch von der Grenze will niemand sprechen. Die Einzelheiten und was das für Menschen in der Region bedeutet.