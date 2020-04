Herr Lohse, Sie finden, ein genereller Shutdown ist keine Lösung. Warum nicht?

Aus Sicht der Infektion ist man nach dem Shutdown an genau dem gleichen Punkt wie nach dem Shutdown: Ein großer Teil der Bevölkerung ist nicht immun und das Virus steht vor der Tür. Ich glaube nicht, dass die Situation in ein paar Monaten grundsätzlich anders wäre. Wenn wir es geschafft hätten, ganz am Anfang einzuhaken, wäre ein Shutdown richtig – dann hätte man das Virus vielleicht ganz eliminieren können. Aber wenn das Virus überall auf der Welt verbreitet ist, steht man danach am gleichen Punkt. Wir würden die gleiche Epidemie erleben, wie wir sie – ohne Shutdown – heute haben würden.

Bild: privat

Zur Person Martin Lohse (63) studierte Medizin und Philosophie an den Universitäten Göttingen, London und Paris und forschte an verschiedenen Universitäten in Deutschland und in den USA. Seit 1993 ist er Professor für Pharmakologie an der Universität Würzburg, von 2016 bis 2019 leitete er das Max-Delbrück-Centrum in Berlin. Er hat verschiedene Auszeichnungen erhalten, unter anderem den Leibniz-Preis, die höchste Auszeichnung in der deutschen Wissenschaft. Er hat drei Biotechnologiefirmen mitgegründet und zahlreiche Ehrenämter in der Wissenschaft im In- und Ausland übernommen. So war er von 2009 bis 2019 Vizepräsident der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina und ist seit 2019 Präsident der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte (GDNÄ).

Aber wenn es bald einen Impfstoff gibt, könnte man die Maßnahmen doch bis dahin aufrechterhalten?

Ich bin skeptisch, dass ein Impfstoff so schnell entwickelt werden kann – und dann stellt sich auch noch die Frage, ob er wirksam ist und sicher. Hinzu kommt, dass für viele der Shutdown große Schwierigkeiten bringt – und für die Schwächsten ist er am schwierigsten, Familien mit kleinen Kindern in engen Wohnungen, Obdachlose, Arme... Außerdem trifft es unsere Wirtschaft schwer. Den „systemrelevanten“ Berufen zu signalisieren, dass nur sie gebraucht werden: Das halte ich für eine starke Verkürzung. Letztlich werden bei uns alle gebraucht. Eine freie Gesellschaft kann auf Dauer so nicht leben. Deshalb brauchen wir eine andere Lösung.

Das heißt, Sie halten die derzeitigen Maßnahmen für falsch?

Nein. Das, was jetzt gerade passiert, ist richtig. Schon alleine, weil wir das Virus nicht ausreichend kennen oder kannten, um anders zu handeln. Aber jetzt geht es darum, wie wir uns künftig verhalten. Insbesondere, wie man eine neue Phase vorbereitet, um sie überhaupt beginnen zu können.

Sie haben einen Plan, wie die Rückkehr in ein normales Leben aussehen könnte. Wie sieht der aus?

Normal wird es ganz lange nicht. Wenn die Zahlen stimmen, dann wird uns diese Epidemie sicher noch bis ins nächste Jahr beschäftigen. Das zeigt auch, warum man den Shutdown nicht weiter so aufrechterhalten kann. Wir müssen also einen Zustand schaffen, in dem wir mit dem Virus leben können.

Corona Herr Beschorner, will die Schweiz ernsthaft ihre Bürger kontrolliert infizieren? Das könnte Sie auch interessieren

Wie können wir den mit dem Virus leben?

Dazu müssen wir die schützen, für die das Virus besonders gefährlich ist. Gerade in der Altenpflege müssen die Hygienemaßnahmen hochgefahren werden, um die Risikogruppen zu schützen. Auch in Behinderten-Pflegeeinrichtungen. Große Versammlungen und Feste müssen weiter zurückgefahren werden. Denn es sind die Gelegenheiten, bei denen das Virus schnell und weit verbreitet werden kann. Dann müssen wir schauen, wo die Infektionsgefahr am niedrigsten ist.

Sie schlagen vor, Schulen und Kindergärten zuerst wieder zu öffnen. Warum?

Die Kindertagesstätten, die Schulen, die Universitäten kann man mit ziemlicher Sicherheit allmählich wieder öffnen. Man muss dort sicher auch sehen, dass man die Infektion nicht explodieren lässt, aber es hat sich gezeigt, dass die Jugendlichen in aller Regel die Krankheit gut wegstecken – auch wenn es Berichte einzelner Sterbefälle gegeben hat.

Corona Provokante Forderung: Warum sich ein Schweizer Wirtschaftsprofessor für eine kontrollierte Coronainfektion der Bevölkerung ausspricht Das könnte Sie auch interessieren

Warum scheinen jüngere Menschen generell besser mit dem Virus zurechtzukommen?

Das ist gar nicht so verwunderlich, weil Kinderkörper ständig mit neuen Viren konfrontiert sind. Kinder sind zwar häufig krank, stecken das aber meistens gut weg. Als Kinder lernen wir alle Viren neu kennen und werden damit fertig. Je älter wir werden, desto mehr nutzen wir unser Immunsystem, das die Viren dann schon kennt. Das bedeutet aber auch, dass wir nicht mehr so gut darin sind, neue Viren zu erkennen und zu bekämpfen.

Was muss geschehen, damit dieser Plan umgesetzt werden kann, ohne eine schnelle Ausbreitung auf Menschen, die gefährdeter sind als Jüngere, zu verhindern?

Wir müssen zuerst feststellen, wie viele Leute tatsächlich infiziert sind. Das wissen wir aber gar nicht genau. Die Zahlen der Johns Hopkins University sind die, bei denen das Virus festgestellt wurde. Es kann aber sein, dass es viel mehr gibt, die infiziert waren aber schlicht keine Symptome gezeigt haben und auch gar nicht getestet wurden. Wir brauchen also Antikörpertests, die nachweisen können, wer das Virus schon gehabt hat. Erst, wenn wir wissen, wie viele Menschen schon immun sind, kann man abschätzen, wie gefährlich das Virus ist. Das muss die Grundlage für alle weiteren Entscheidungen sein.

Sind solche großflächigen Tests der Bevölkerung überhaupt möglich? Wie könnten sie umgesetzt werden?

Man kann eine repräsentative Stichprobe machen, wie sie in München gerade anläuft, wo 1000 Leute getestet werden sollen. Sie sind von Alter und Beruf usw. repräsentativ, daher reicht eine kleinere Testgruppe – ähnlich wie bei einer politischen Umfrage. Die Tests für Antikörper sind einfacher als die für das Virus. Das ist also machbar. Biotech-Labore könnten integriert werden, ebenso wie veterinärmedizinische Ämter: Diese Labore sind ausgerüstet, um große Zahlen von Proben zu testen. Da wäre schlicht ein wenig mehr Fantasie der Behörden gefragt, diese Kapazitäten nutzbar zu machen. Derzeit verhindern lediglich die Vorschriften ihre Miteinbeziehung. Man müsste sie also nur ändern oder in der Krise aussetzen.

Ostern Darf man trotz Kontaktsperre Ostern gemeinsam mit der Familie feiern? Oder für einen Tagesausflug wegfahren? Die Antworten auf die Corona-Fragen zu den Feiertagen Das könnte Sie auch interessieren

Für eine Rückkehr ins normale gesellschaftliche Leben wäre Schutzausrüstung für die Bevölkerung nötig. Derzeit herrscht Knappheit selbst für die Krankenhäuser, woher soll die Ausrüstung kommen?

Wir müssen eine Prioritätenliste machen: Krankenhäuser und Altenpflege stehen ganz oben. Erst, wenn das sichergestellt ist, kann man breiter in der Bevölkerung solche Masken verteilen. Dazu braucht es die entsprechende Produktion. In einem Land wie Deutschland, das technisch so entwickelt ist, müsste es doch machbar sein, in kurzer Zeit eine große Menge Schutzausrüstung herzustellen. Das müssen Massenartikel werden. Sowohl die Maschinen als auch das Material der Masken, die woanders hergestellt werden, kommen immerhin aus Deutschland. Wenn man die Firmen dazu bewegen kann, entsprechende Produktionen einzurichten, kann es gelingen.

Der Schutz von Atemmasken ist nach wie vor umstritten, selbst der hochwertigen Masken mit Filter. Warum gibt es keine belastbaren Daten zur Wirksamkeit solcher Masken?

Eine Studie zum Nachweis müsste man mit einer Testgruppe machen, in der ein Teil Masken trägt, der andere nicht. Ein Teil wäre zu Anfang mit dem Virus infiziert, andere nicht – wird es dann aber. So eine Studie wird es nie geben. Aber eine Maske kann sehr wahrscheinlich zum Schutz beitragen. Wir wissen, dass es eine Tröpfcheninfektion ist, deshalb bringt ein Mundschutz etwas. Empirisch beweisen kann man das aber nur sehr schwer.

Gesundheit In Baden-Württemberg sterben fast doppelt so viele Männer am Coronavirus wie Frauen. Das steckt dahinter Das könnte Sie auch interessieren

Wie können gefährdete Menschen besser geschützt werden?

Schützen heißt jedenfalls nicht einsperren. Es gilt zu überlegen, wie man Krebspatienten, alte Menschen und solche mit schwerer Behinderung schützt. Da brauchen wir gute Konzepte: Arbeitsprozesse müssen besser gesteuert werden, um einen Flächenbrand zu verhindern, wie wir ihn in Würzburg und Wolfsburg in Altenheimen erlebt haben. Wenn Betreuungspersonal von einem zum nächsten Bewohner geht, die Menschen zu dicht aufeinander leben, und die Möglichkeiten des Infektionsschutzes nicht ausreichen, muss sich das ändern.

Sie werben für eine unterschiedliche Behandlung der Branchen, warum?

Weil es wesentlich davon abhängt, ob die, die dort arbeiten, ansteckungsgefährdet sind oder nicht. Ein anderer Faktor ist: Sind die Leute, die in diesem Bereich arbeiten, besonders gefährdet? Drittens muss man prüfen, ob Hygienemaßnahmen dort gut umgesetzt werden können – angefangen von einem ausreichend großen Abstand zwischen den Mitarbeitern über Desinfektionsmaßnahmen bis hin zu der Möglichkeit, Mundschutz zu tragen, ohne dass dabei die Arbeitssicherheit gefährdet wird. Wenn das gegeben ist, können solche Betriebe ihre Arbeit wieder aufnehmen.