Russland-Berichterstattung ist oft eine Gerichtsprozess-Berichterstattung. Die Journalisten sitzen in engen Gerichtsräumen auf Holzbänken, ein Mensch in Richterrobe liest so schnell und undeutlich Satz für Satz ab, als ob jemand hinter ihm her wäre. Im sogenannten Aquarium, einem Käfig aus Glas – manchmal auch einem Metallkäfig – läuft der Angeklagte seine kleinen Runden, als wäre er ein verletztes Tier im Zoo.

Evan Gershkovich hat einige solcher Prozesse erlebt. Der US-Amerikaner war vor fünf Jahren als Reporter nach Moskau gekommen. Voller Energie, voller Pläne. Seine Eltern hatten einst die Sowjetunion verlassen, ihre beiden Kinder an der amerikanischen Ostküste dennoch mit russischen Büchern erzogen.

Verletztes Tier im Aquarium

Evans Russisch war zu seinen Anfangszeiten recht literarisch geprägt, die Umgangssprache brachte einige Irritationen mit sich. Der 31-Jährige wollte lernen, er wollte Russland verstehen. Oft war er auf Achse, hat über Proteste auf Mülldeponien geschrieben, über aussterbende Sprachen im riesigen Land, und ja, auch über etliche Gerichtsprozesse von Andersdenkenden.

Im April schlich Evan Gershkovich selbst durch ein Moskauer Gerichts-Aquarium wie ein verletztes Tier. Der russische Staat wirft dem Korrespondenten des Wall Street Journal „Spionage“ vor, eine Beschuldigung, die zu 20 Jahre Freiheitsentzug führen könnte. 20 Jahre, weil der Journalist recherchiert hat, in einem Land, das Krieg führt und diesen offiziell nicht so benennen will.

Journalisten beobachten einen Fernsehbildschirm, der die Anhörung im Fall des Wall Street Journal-Reporters Evan Gershkovich aus einem Gerichtssaal des Moskauer Stadtgerichts überträgt. | Bild: Alexander Zemlianichenko, dpa

Der Fall Gershkovich trifft jeden Korrespondenten, der in Moskau lebt und arbeitet, ins Mark. Die Frage „Gehen oder bleiben?“ – ohnehin seit 24. Februar 2022, als Russlands Präsident Wladimir Putin der Ukraine den Krieg erklärte, ohne ihn zu erklären, rund um die Uhr präsent – stellt sich nun noch stärker. Auch mir, die ich aus und über Russland schreibe, seit mehr als fünf Jahren nun. Es ist bereits mein zweiter Aufenthalt als Korrespondentin in Moskau.

Kann ich noch hier arbeiten?

Kann ich hier noch weiter arbeiten und mit meiner Familie leben? Gefährde ich unser Kind? Bringe ich meine Gesprächspartner noch weiter in Gefahr? Ertrage ich die Ängste und die Schuldgefühle, wenn ich das Kind ganz erstarrt auf dem Sitz am Flughafen sehe, weil es erlebt, wie die Eltern vom Grenzschutz festgehalten werden, weil der Geheimdienst noch „zusätzliche Fragen“ stellen will? Wie stehe ich, oft selbst mit Emotionen wie Trauer, Wut, Hilflosigkeit kämpfend, dem Kind bei, wenn es – zum wiederholten Mal – auf einen Schlag Dutzende von Freunden verliert? Die russischen Freunde werden von ihren Eltern in ein anderes Land gebracht, weil diese sich dort sicherer fühlen, die ausländischen Freunde werden samt ihren Diplomateneltern ausgewiesen.

Deutschland steigt ab In der Rangliste der Pressefreiheit ist Deutschland das dritte Jahr in Folge abgestiegen. Hintergrund sind die Attacken gegen Medienschaffende, von denen es so viele gab wie noch nie zuvor. Die Menschenrechtsorganisation Reporter ohne Grenzen (RSF) sieht die Bundesrepublik auf Platz 21, hinter Ländern wie Slowakei und Samoa. „Der Abstieg um fünf Plätze ist vor allem mit dem Vorbeiziehen anderer Länder zu erklären, die sich stark verbessert haben“, teilte RSF zum Tag der Pressefreiheit mit. In Deutschland hingegen wachse die Gewalt weiter an: „Mit 103 physischen Angriffen dokumentiert RSF den höchsten Stand seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 2015.“ Im Kalenderjahr 2021 hatte es 80 Angriffe gegeben, 2020 65. (dpa)

Es wird auch für die Erwachsenen einsamer, weil viele Freunde weg sind, und auch viele Gesprächspartner. Die, die hier geblieben sind, sind vorsichtig geworden im Gespräch mit westlichen Korrespondenten. Manche haben schlicht Angst und sagen nichts. Immer mehr Bereiche werden unzugänglich – weil der Staat sie für Korrespondenten versperrt oder weil die Menschen schweigen. Und doch: Die Nuancen des Lebens, die Stimmung in der Gesellschaft, die Klagen, die Unzufriedenheit, die kleinsten Veränderungen, sie werden erst im Land selbst ersichtlich.

Für alle westlichen Journalisten, auch wenn sie teils wöchentlich weniger werden, bedeutet ein Verbleib im Land eine Art „Fahren auf Sicht“. Die Gesetze werden immer repressiver, sie gelten nicht nur für Russen. Journalisten aus sogenannten „unfreundlichen Ländern“ – das sind nach russischer Lesart alle Staaten, die die Sanktionen des Westens gegen Russland tragen – bekommen mittlerweile lediglich für drei Monate ihre Akkreditierung vom russischen Außenministerium. Das ist die Arbeitserlaubnis und Grundlage für ein Visum. Zum Teil erteilt das Ministerium die neue „Karte“ erst einen Tag, bevor die alte ausläuft. Es ist ein Bangen, alle drei Monate aufs Neue.

Letzte amerikanische Korrespondentin ist weg

In der jüngsten russischen Geschichte hatte es vor Evan Gershkovich niemals zuvor einen beim russischen Außenministerium akkreditierten ausländischen Journalisten wegen Spionage getroffen. Mit seiner Festnahme hatte auch die letzte amerikanische Korrespondentin Russland verlassen. Europäische Korrespondentenbüros reduzieren ihre Arbeit, manche verlegen ihre Standorte ins Ausland, nach Georgien, Lettland, Deutschland.

320 unabhängige Medien blockiert

Auf dem Index der Pressefreiheit, den „Reporter ohne Grenzen“ jährlich veröffentlicht, liegt Russland auf Platz 155 von 180 und damit auf ähnlichem Rang wie Pakistan und Afghanistan. Unabhängige russische Journalisten sehen sich gezwungen, aus dem Ausland zu informieren, weil ihnen im eigenen Land ein Gerichtsprozess nach dem anderen droht. 61 russische Medien und 129 russische Journalisten hat der russische Staat zum „ausländischen Agenten“ erklärt.

Das Stigma zieht nicht nur bürokratische Folgen nach sich, mit diesem Stempel findet kaum jemand noch einen Job im Land. Knapp 320 unabhängige russische Medien sind blockiert in Russland, sie lassen sich lediglich über den sogenannten VPN-Zugang lesen, der die Informationen durch einen verschlüsselten virtuellen Tunnel leitet. Nicht jeder kann sich einen solchen leisten, zudem stören russische Behörden immer wieder zahlreiche VPN.

Dmitri Muratow, Chefredakteur der Moskauer Zeitung „Nowaja Gaseta“ | Bild: HAKON MOSVOLD LARSEN, dpa

„Heimat ohne Freiheit oder Freiheit ohne Heimat – das ist ein Dilemma.“ Dmitri Muratow, Friedensnobelpreisträger und Chefredakteur der „Nowaja Gaseta“

Die wenigen russischen unabhängigen Journalisten, die noch aus Russland berichten, kennen die Risiken. „Die schmutzigen Tricks des Staates werden nicht weniger. Und doch halte ich es für wichtig, hier zu sein, an einem Ort, wo grundlegende Sachen passieren, fürs Auditorium, das hier ist“, sagt Wassili Polonski.

Polonski hat einst für den TV-Sender „Doschd“ gearbeitet. „Doschd“ ist mittlerweile in Europa stationiert, seine Homepage ist in Russland gesperrt, etliche Doschd-Journalisten sind zum „ausländischen Agenten“ erklärt worden. Später war er für „Nowaja Gaseta“ im Einsatz. Die „Nowaja“ hat in Russland keine Medienregistrierung mehr. Polonski berichtet für den europäischen Ableger der „Nowaja“ aus Moskau.

Auch Dmitri Muratow, Friedensnobelpreisträger und Chefredakteur der „Nowaja“, weiß um die schwierige Entscheidung eines jeden unabhängigen russischen Journalisten, ob er in Russland bleibt oder über Russland aus dem Ausland berichtet. „Heimat ohne Freiheit oder Freiheit ohne Heimat – das ist ein Dilemma.“