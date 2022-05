Frau Hartwich, Sie berichten für deutschsprachige Tageszeitungen aus Moskau. Haben Sie je damit gehadert, sich auf dieses Land spezialisiert zu haben?

Nein, ich wollte das immer machen und war immer sehr froh, dass ich dieses Land bereisen und erklären kann, dass ich mit ganz tollen Menschen in Kontakt komme. Den Lesern begreiflich zu machen, warum das Land so ist wie es ist, hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Mich auf dieses Land einzulassen, fällt mir in den letzten Wochen allerdings schwerer. Ich begreife es selbst nicht mehr.

Wenn Sie den Stand der Pressefreiheit in Russland auf einer Skala von eins bis zehn bewerten müssten, wobei eins wenig, zehn viel Pressefreiheit bedeutet. Wo würden Sie das Land ansiedeln?

Ich würde sagen: zwei. Es gibt hier keine freien Medien mehr, es fällt auch immer schwerer, sich zu informieren, auch für mich als Journalistin.

Kann man Angaben von Behörden überhaupt vertrauen?

Man muss ein gewisses Vertrauen in das haben, was da von sich gegeben wird, aber man muss es hinterfragen. Man muss eigentlich immer noch eine andere Stimme haben – und diese zu finden, ist spätestens seit dem 24. Februar sehr viel schwerer geworden.

Im März wurde ein Gesetz verabschiedet, das Haftstrafen bis zu 15 Jahren für die Veröffentlichung von so genannten Falschnachrichten über den Krieg vorsieht. Was ging in Ihnen vor, als das Gesetz erlassen wurde?

Das war ein weiterer Schock nach dem 24. Ist mein Arbeitsmodell zunichte? Wie kann ich überhaupt noch berichten? Muss ich hier weg? Das waren Fragen, die ich mir gestellt habe. Das war eine sehr große Unsicherheit.

Zur Person Inna Hartwich, Jahrgang 1980, arbeitet mit Unterbrechungen seit 2010 als Korrespondentin in Moskau, zwischendurch war sie in Berlin und in Peking. Geboren ist Hartwich in der Sowjetunion, mit zwölf Jahren kam sie nach Deutschland, in Nordhessen wuchs sie auf und machte ihr Abitur. Sie studierte zunächst Architektur, später Französisch, Russisch und Ethnologie, volontierte beim Mannheimer Morgen und entdeckte bei einer Zwischenstation in Brüssel ihr Faible fürs Korrespondenten-Dasein. Mit einem Journalisten-Stipendium kam sie 2010 nach Moskau – und blieb. Über Russland und etliche Ex-Sowjetrepubliken schreibt Hartwich für Zeitungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Sie ist mit einem Journalisten verheiratet, ihr gemeinsames Kind wächst in Moskau auf. (sk)

Sie haben sich dazu entschieden zu bleiben. Warum?

Ich habe mich von mehreren Leuten beraten lassen, was dieses Gesetz bedeutet. In Gänze kann das keiner sagen, weil die russischen Gesetze so schwammig formuliert sind. Das macht die Sache nicht einfacher. Dann habe ich für mich entschieden, dass ich gewisse Dinge nicht mache, aber über anderes genau so wie bisher berichte. Ich finde es nach wie vor richtig, dass man aus dem Land selbst berichtet, weil man gewisse Nuancen nur dann versteht. Solange es geht, solange ich das Gefühl habe, nicht gefährdet zu sein, will ich hier bleiben. Man gewöhnt sich an vieles.

Was bedeutet das Gesetz konkret für Ihre Arbeit? Welche Themen lassen Sie nun weg?

Konkret bedeutet das vor allem, dass ich über Kampfhandlungen in der Ukraine nichts mache. Dass ich über die russische Armee nicht berichte, dass ich über die russischen Soldaten nicht berichte. Aber alles andere geht – die persönlichen Auswirkungen, die wirtschaftlichen Folgen, was dieser Krieg auch mit diesem Land macht. Es werden einem zwar schwere Steine in den Weg gelegt bei der Recherche, aber es ist möglich.

Wagt es noch jemand, über die russische Armee zu berichten?

Ja, man wagt es. Es gibt Texte dazu, auch von unabhängigen russischen Journalisten. Die kann man nur noch über VPN (ein „Virtual Private Network“, das seinen Internetverkehr verschlüsselt und die Online-Identität verschleiert, Anm.d.Red.) lesen, aber es gibt solche Berichte. Man muss als Journalist aber auf jeden Fall damit rechnen, dass die Polizei kommt und dass zumindest mal die Passdaten aufgenommen werden. Ich glaube, die russischen Journalisten sind sehr vieles gewohnt, das sind ganz tolle, mutige Menschen.

Gab es seither Anklagen und Verhaftungen, oder wird das unter dem Deckel gehalten?

Die Journalisten berichten selbst und über Telegram-Kanäle finden die Berichte Wege in die Medien, allerdings nicht von Staatsmedien. Es wurden vor allem Ordnungswidrigkeiten geahndet, mehr als 1300 mittlerweile, auch Journalisten sind davon betroffen. Strafrechtlich werden 40 Fälle verhandelt, darunter sind vor allem Aktivisten.

Die Organisation Reporter ohne Grenzen bewertet zum Internationalen Tag der Pressefreiheit am 3. Mai die Lage für Journalisten rund um den Globus. Wo steht Deutschland, wo Russland und die Ukraine? Deutschland rutscht ab Deutschland rutschte unter 180 Ländern auf Rang 16 ab – nach Rang 13 im Vorjahr. In der Analyse zur am Dienstag veröffentlichten aktuellen Rangliste der Organisation heißt es, dass für die leichte Verschlechterung in Deutschland drei Gründe zentral seien: eine Gesetzgebung, die Journalistinnen und Journalisten sowie ihre Quellen gefährde, eine abnehmende Medienvielfalt sowie allen voran Gewalt bei Demonstrationen. Praktisch keine Pressefreiheit in Russland Seit dem großangelegten Angriff existiere in Russland (Platz 155) praktisch keine Pressefreiheit mehr. Bereits vor Beginn der Invasion am 24. Februar hatte der Kreml den Druck auf unabhängige Medienschaffende massiv erhöht: Mehr als einhundert Journalistinnen und Journalisten sowie ganze Redaktionen waren 2021 zu sogenannten „ausländischen Agenten“ erklärt worden, viele stellten ihre Arbeit deswegen ein. Ende Februar 2022 verbot die russische Medienaufsichtsbehörde Wörter wie „Krieg“, „Angriff“ und „Invasion“ in der Berichterstattung über die Ukraine, wenig später drohte ein neues Gesetz mit Haftstrafen von bis zu 15 Jahren für angebliche Falschinformationen über die russische Armee. Lage in der Ukraine Auch in der Ukraine, das auf Platz 106 gelistet wurde, verschlechterte sich die Lage seit dem russischen Angriff erheblich. „Russische Truppen griffen gezielt Medienteams an und bombardierten Fernsehtürme in mehreren Städten“, so ROG. Am 20. März legte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die landesweiten Fernsehsender per Dekret zusammen, um eine einheitliche Informationspolitik verfolgen zu können.

Wie sehr stehen ausländische Korrespondenten unter Beobachtung? Liest da einer in einem russischen Ministerium den SÜDKURIER?

Ob meine Texte im SÜDKURIER gelesen werden, weiß ich jetzt nicht, aber allgemein werden sie gelesen. Ich habe im Außenministerium einen sogenannten Kurator, der ist mein Ansprechpartner, wenn es um meine Akkreditierung geht. Solche Leute gibt es an den jeweiligen russischen Botschaften in Berlin, Bern oder Wien. Und die gucken sich die Texte und Beiträge an, die im Land veröffentlicht werden.

Wie haben die anderen Korrespondenten reagiert?

Manche sind gegangen, die meisten haben sich anfänglich zurückgehalten, auch ich. Es sind aber doch einige geblieben unter den deutschsprachigen. Unter den englischsprachigen Kollegen sieht es anders aus, da sind die meisten weg. Und viele russischsprachige Helfer sind gegangen, weil sie als russische Staatsbürger noch mehr gefährdet sind. Man kann denen viel mehr antun als uns. Durch unseren Pass sind wir doch noch etwas mehr geschützt.

Inna Hartwich mit ihrer Tochter in Moskau. | Bild: Inna Hartwich

Das heißt, die Haftstrafe müssten Sie nicht fürchten?

Man weiß es nicht genau, ich nehme es an. Aber es ist durchaus möglich, dass man als ausländischer Journalist in Untersuchungshaft landet. U-Haft ist in Russland hart, zum Teil schlimmer als die Strafkolonie. Ich hoffe, dass das niemandem von uns passiert. Ich fürchte aber, dass man ein Exempel statuieren wird, auch an einem ausländischen Journalisten.

Inzwischen hat die Nowaja Gaseta, die wichtigste unabhängige Zeitung, ihr Erscheinen vorübergehend eingestellt. Radio Moskwy wurde geschlossen. Welche Möglichkeiten hat die russische Bevölkerung noch, sich unabhängig zu informieren?

Zunächst mal müsste sich die russische Bevölkerung unabhängig informieren wollen, das ist bei den meisten aber nicht der Fall. Es gibt schon Möglichkeiten: Nowaja Gaseta hat eine Europa-Ausgabe gestartet, das russischsprachige Exilmedium Medusa berichtet sehr ausführlich über den Krieg, auch andere berichten, aber man braucht auf jeden Fall ein VPN. Der TV-Sender Doschd musste auch schließen, die meisten sind ins Exil gegangen und berichten seither über Youtube, das anders als Facebook und Instagram noch nicht verboten ist. Dann gibt es die Telegram-Kanäle von den ganzen unabhängigen Medien. Die berichten gut, wenn man sich informieren wollte.

Warum hat die Mehrheit der Russen nicht das Bedürfnis?

Weil denken schwer ist. Das russische Fernsehen ist das Medium Nummer eins, das läuft eigentlich immer in russischen Haushalten. Man hat ein gewisses Weltbild und man ist wenig bereit, dies infrage zu stellen. Die russische Propaganda ist höchst professionell, das greift. Wenn wir uns zwei Wochen lang vor den Fernseher setzen würden, würden wir auch anfangen, gewisse Dinge anders zu sehen. Ich habe mal einen Selbstversuch gemacht. Das ist ziemlich krass.

Wie funktioniert diese Propaganda?

Über Emotionen, wenig über Fakten. Es gibt gewisse Punkte, bei denen man bei den Russen quasi einen Knopf drückt, weil sie ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Zum Beispiel haben viele Russen ein Minderwertigkeitsgefühl gegenüber dem Westen. Wenn dann ein Bericht in diese Richtung geht, glauben sie das.

Andere Berichte funktionieren so, dass sie jeden Tag eine Nachricht ein wenig anders darstellen. Das sorgt für unfassbar viel Unsicherheit und Verwirrung und auch dafür, dass eine gewisse Gleichgültigkeit entsteht. Ich merke das auch in Gesprächen mit Russen, dass die Bereitschaft, etwas zu hinterfragen oder sich Gedanken zu machen sehr gering ist, weil man das nicht wirklich lernt, auch in der Schule nicht.

Marina Owsjannikowa arbeitete die für den Fernsehsender Perwy kanal als Redakteurin. | Bild: AFP

Die Journalistin Marina Owsjannikowa hat Mitte März eine spektakuläre Aktion hingelegt, als sie ein Plakat zum Ukrainekrieg in die Nachrichtensendung einschleuste, es hinter der Sprecherin präsentierte. Hat Sie damit etwas bewirkt bei den Leuten?

Die Frage ist, bei welchen? Das Ding hat fünf Sekunden gedauert und war nur in den Abendnachrichten zu sehen, kurze Zeit später war es online nicht mehr abrufbar. Das war eine mutige Aktion, für sie war es sehr wichtig, zu zeigen: Das trage ich nicht mehr mit, was im Staatsfernsehen gezeigt wird. Ihre Kinder werfen ihr nun vor, dass sie ihr Leben kaputt gemacht hat. Ich glaube, dass das bei den unabhängigen Journalisten für viel Begeisterung gesorgt hat: Endlich traut sich mal jemand aus diesem Propaganda-Imperium.

Ich denke aber, dass diejenigen, die nichts hören und sehen wollen, was nicht in ihr Weltbild passt, sie als Verrückte abgetan haben. Aber vielleicht hat sie auch ein paar Leute erreicht. Dass sie so hochgejubelt wurde, liegt sicher daran, dass man die Hoffnung hatte, dass dieses Volk etwas erwacht, und vergisst dabei, dass es sehr viele unabhängige Journalisten gibt, die seit Jahren einen super Job hinlegen, um die Leute zum Aufwachen zu bringen.

Owsjannikowa wurde zu einer geringen Geldstrafe verurteilt. War‘s das?

Nein, es werden noch Untersuchungen gegen sie geführt. Es kann durchaus noch dazu kommen, dass man ein Strafverfahren gegen sie eröffnet.

Und wie ist es für Sie persönlich, derzeit in Russland zu leben?

Für fühle mich oft sehr hilflos, weil ich dieses Land trotz seiner schwierigen Seiten ja auch sehr mag. Wir haben viele Freunde und Bekannte verloren, weil sie Russland verlassen haben. Ich lasse mich aber weiterhin auf Gespräche ein, wenn russische Bekannte seltsame Dinge von sich geben. Ich habe auch schon über Butscha diskutiert – und das ist nicht einfach mit Russen, die der Propaganda verfallen sind. Danach habe ich mich gefragt, ob sie mich jetzt anzeigen.

Emotional ist das einfach sehr schwierig, weil man nicht weiß, mit wem man noch über was sprechen kann. In letzter Zeit merke ich, dass sich so ein Schweigen übers Land gelegt hat, die Leute sagen lieber gar nichts.