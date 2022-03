Es läuft nicht gut für Wladimir Putin. Vor gut vier Wochen befahl der Machthaber in Moskau den Einmarsch ins Nachbarland. Von seinem Kriegsziel ist er weiter entfernt denn je. Die Offensive ist festgefahren, keine einzige ukrainische Großstadt ist erobert, Präsident Selenskyj immer noch am Leben. Dessen Einheiten gehen bei Kiew erstmals zum Gegenangriff über und drängen die Invasoren teilweise hinter die Grenze zurück.

Vor der Küste des Schwarzen Meeres gehen russische Kriegsschiffe in Flammen auf, getroffen von Präzisionsraketen. An die Einnahme der Millionenstadt Odessa ist für die Angreifer unter diesen Umständen nicht zu denken, erst recht nicht an die Kontrolle über das ganze Land.

Wie reagiert Putin?

Die enormen Defizite der russischen Streitkräfte überraschen selbst erfahrene Militärfachleute – und vermutlich auch den einsamen Mann in seinem Moskauer Bunker. Die Frage ist, ob ihn die Nachrichten aus dem Kriegsgebiet zum Umdenken bewegen können. Wie reagiert Putin? Mit einer anderen Taktik? Mit Rückzug und Verhandlungsbereitschaft? Oder mit weiterer Eskalation? Klar ist: Putin hält diesen desaströsen Feldzug nicht mehr lange durch. Er muss handeln. Wenn er nicht bald einen Erfolg vorzuweisen hat, gerät sein eigener Stuhl ins Wanken, weil Russlands Machteliten immer klarer wird, was für sie auf dem Spiel steht.

Die russische Armee kündigt an, sie konzentriere sich künftig auf das Donbass-Gebiet, in dem Putin-treue Separatisten das Sagen haben. Es ist nicht mehr als eine Beruhigungspille, solange das Regime weiter auf den übrigen Schlachtfeldern des Landes wütet. Mariupol ist in einen Friedhof verwandelt, Putins Bomben treffen Krankenhäuser, Einkaufszentren, Flüchtlingsunterkünfte. Die Botschaft: So geht es allen Ukrainern, die sich dem russischen Herrschaftswillen widersetzen. Je härter der Widerstand wird, desto rücksichtsloser werden Putins Methoden.

Putins Vorgehen richtet sich gegen den gesamten Westen

Für den Westen besteht somit keinerlei Grund zum Aufatmen. An den Umständen dieses Krieges hat sich seit dem Einmarsch nichts geändert. Putins Vorgehen richtet sich nicht allein gegen die Ukraine, sondern gegen den gesamten Westen. Alle sind gemeint, alle sind bedroht. Zur Antwort der Nato-Staaten gibt es dennoch keine Alternative: Ein Eingreifen in den Krieg gegen die Atommacht Russland kommt nicht in Frage – die Lieferung von Verteidigungswaffen für die ukrainische Armee aber schon. Sie trägt die Hauptlast in einem Abwehrkampf, der ganz Europa angeht.

Flammen und Rauch steigen nach einem russischen Angriff in Charkiw auf. | Bild: Felipe Dana/AP/dpa

Nach vier harten Kriegswochen zeigt sich in aller Deutlichkeit, was diese Unterstützung bewirkt. Erst wenn die Führung im Kreml begreift, dass sie ihre Ziele auf dem Schlachtfeld nicht erreichen kann, wird sie sich an den Verhandlungstisch bequemen – ob mit oder ohne Putin, wird sich zeigen.

Deutschland agiert bei Waffenlieferungen mit spitzen Fingern

Auch wenn die deutsche Russland-Politik bis vor wenigen Wochen anderes glaubte: Die Ausrüstungshilfe für die ukrainische Armee bildet die wichtigste Voraussetzung, um Moskau zur Räson zu bringen und zu einer Verhandlungslösung zu kommen. So ganz angekommen ist diese Erkenntnis in Berlin offensichtlich immer noch nicht. Die Bundesregierung mag inzwischen verstanden haben, dass sie sich mit der Lieferung von 4000 Schutzhelmen nicht aus der Affäre ziehen kann. Aber sonst? Deutschland ist der viertgrößte Rüstungsexporteur der Welt. Im Fall der Ukraine agiert es mit spitzen Fingern. Estlands Ministerpräsidentin Kaja Kallas sagte es beim Nato-Gipfel in Brüssel in aller Deutlichkeit: „Länder mit 80 Millionen Einwohnern geben kleinere Mengen als wir mit 1,3 Millionen.“

Noch unbequemer kann es für Deutschland auf dem Energiemarkt werden. Die Sanktionen gegen Russland zeigen in ihrer ganzen Wucht eine Wirkung, die Putin zweifellos völlig unterschätzt hat. Doch die Bundesregierung erweckt weiter den Eindruck, als sei sie widerwillig dabei. Noch hängt Deutschland am Tropf der russischen Erdölindustrie, noch überweist es täglich viele Millionen an die russischen Gaskonzerne. Putin hat über Jahre hinweg einen Teil für seine Kriegsmaschine abgezweigt. Deutschland trägt einen Teil der Verantwortung für das tägliche Sterben in seinem Land, sagt der ukrainische Regierungschef. Ganz unberechtigt ist der Vorwurf nicht.

Was wir der Ukraine schuldig sind

Vom Tisch ist ein Komplett-Ausstieg nicht. US-Präsident Joe Biden ließ beim Nato-Gipfel keine Zweifel: Sollte Putin in der Ukraine zu Chemiewaffen greifen, antwortet der Westen mit einem Weiterdrehen an der Sanktionsschraube. Es wäre das abrupte Ende jeglicher Gaslieferungen. Die Deutschen können sich einer solchen Entscheidung, wenn sie denn notwendig werden sollte, nicht entziehen, ebenso wenig, wie sie sich der Aufnahme von Flüchtlingen verschließen können. Wenigstens das sind wir der Ukraine schuldig.