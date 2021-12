Liebe Leserinnen,

liebe Leser,

das geht vorbei, da müssen wir jetzt durch. So dachten viele Menschen Ende des vergangenen Jahres mit Blick auf die Corona-Pandemie und träumten von einem unbeschwerten Weihnachtsfest 2021 und einer großen Sause zu Silvester. Allein, es blieb die Hoffnung.

Realität ist, dass wir uns in einer Dauerschleife aus Frust, Hoffnungen, Corona-Maßnahmen, und aufkeimenden Lockerungen wiederfinden und an einem Punkt stehen, an dem wir schon zum Weihnachtsfest 2020 standen: am Punkt der weitgehenden Ratlosigkeit.

Denn alle Anstrengungen führten nicht zum Ende der Pandemie, und die Experten, die frühzeitig der Auffassung waren, dass das Virus nicht verschwinden wird und wir dauerhaft einen Umgang damit finden werden müssen, haben recht behalten.

Wir alle haben uns verändert

Dabei verformen die Veränderungen in der anhaltenden Pandemiephase nicht nur das große Ganze, sondern beeinflussen auch das eigene Ich. Wer hätte sich nicht schon selbst einmal bei dem Gefühl erwischt, dass sich zu große Nähe zu anderen Menschen unangenehm anfühlt? Wer hätte die Hand bei der Begrüßung von Bekannten nicht schon einmal zurückgezogen und dafür lieber höflich genickt?

Dinge, die große Selbstverständlichkeiten im Umgang unter uns Menschen waren, sind für viele zum Problem geworden. So befindet sich die Lebenszufriedenheit der Deutschen derzeit auf einem historischen Tiefstand, heißt es im „Glücksatlas“, einer im Herbst vorgelegten Studie der Universität Freiburg.

Dabei gibt es eine direkte Verbindung zwischen Pandemie-Geschehen und Glücksgefühl: je höher die Infektionszahlen und je strikter die Maßnahmen, desto niedriger das Glücksniveau. Gehen die Infektionszahlen herunter und steigt das Impfniveau, rappelt sich auch die Zufriedenheitsquote wieder.

In weihnachtlicher Stimmung sind viele Menschen in diesem Jahr nicht. Das ist verständlich – doch ein wenig mehr Zuversicht würde uns allen gut tun. | Bild: Britta Pedersen/dpa

Zwei Erkenntnisse haben sich in die menschliche Seele gegraben, die Psychologen gut beschreiben können. Die eine ist, dass wir zwar alle wissen, welche Anstrengungen wir miteinander unternommen haben, um die Pandemie in den Griff zu bekommen – aber nicht ermessen können, was diese Bemühungen an Schlimmerem verhindert haben. Ein möglicher Erfolg aller Bemühungen wird also gar nicht sichtbar.

Daraus folgt die zweite Überzeugung vieler Menschen, dass sie sich zwar angestrengt haben, es aber nichts genutzt hat. Der Marburger Psychologe Ulrich Wagner nennt das „erlernte Hilflosigkeit“ und schreibt ihr enormes Frustpotenzial zu.

Die Lage ist besser als die Stimmung

Die Lage der Menschen in Deutschland ist aber bei Weitem nicht so schlecht, wie sie sich anfühlt. Die Angstgemälde von Pleiten und Insolvenzen, das Anwachsen der Arbeitslosenzahlen – sie sind auch in diesem Jahr nicht eingetreten.

Im Gegenteil: Die Auftragsbücher der Industrie und des Handwerks sind voll und das sichert einen guten Teil des Wohlstands der Nation. Echte Existenzsorgen müssen sich nur die wenigsten machen. Die eingetrübte Stimmung speist sich vielmehr aus dem Verzicht liebgewonnener Gewohnheiten im privaten Bereich.

Eigentlich geht es uns gut

42 Prozent der sogenannten Generation Mitte, der Menschen also zwischen 30 und 59 Jahren, die das Rückgrat unserer Wirtschaft bilden, sagen, dass ihre Situation heute besser ist als vor fünf Jahren. Deshalb sei es wichtig, so der Psychologe Ulrich Wagner bereits Anfang des Jahres, dass die Politik nicht nur Missstände und Misserfolge benennen soll, sondern auch Erfolge – die politische Kommunikation also wieder mehr Zuversicht verbreiten muss.

Freilich verhinderte der Wahlkampf zum neuen Bundestag den Blick auf die guten Dinge im Land, denn er besteht im Schwerpunkt aus Anwürfen und der Benennung von Übel und nicht aus der Verbreitung von Hoffnung und Frohsinn.

Wir müssen von unseren politischen Vordenkern im neuen Jahr aber auch erwarten, dass sie präziser handeln und klarer kommunizieren. Man kann das Land und die Lage permanent schlechtreden – man kann es aber auch mit Zuversicht versuchen.

Dass Ihnen das persönlich gelingt, wünsche ich Ihnen von Herzen. Na klar, wir vermissen einiges. Aber wir leben unverändert in hohem Wohlstand und Freiheit. Seit mehr als 76 Jahren herrscht Frieden in unserem Land, eine historisch gesehen einmalige Ausnahme und alles andere als eine Selbstverständlichkeit.

Dieser Frieden ist hart erkämpft und Ergebnis einer freien und pluralen Gesellschaft, die mit sich ringt. Das ist ein großes Geschenk, das wir trotz harter Zeit in Demut und Dankbarkeit entgegennehmen dürfen. Ich freue mich sehr darüber.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien von Herzen ein frohes Weihnachtsfest!