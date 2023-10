Meinung vor 2 Stunden

Lieber Herr Kurz, Ihr Glück als Österreichs Ex-Kanzler war leider nur a Vogerl!

Unser Brief zum Wochenende geht an Sebastian Kurz. Der Ex-Kanzler von Österreich steht gerade in Wien vor Gericht, weil er zur Ibiza-Affäre gelogen haben soll. Er bestreitet das – doch die Beweise wiegen schwer.