Baden-Württemberg vor 5 Stunden

Warum Wolfgang Schäuble nie daran gedacht hat, aus der Politik auszusteigen – bis jetzt

Wolfgang Schäuble wird am Sonntag 80 Jahre alt. Im SÜDKURIER-Interview verrät er, wie er nach 50 Jahren in der Politik über das Attentat, das ihn in den Rollstuhl brachte, die CDU-Spendenaffäre und Helmut Kohl denkt.