Corona Nur für Abonnenten vor 3 Stunden

Warum steigen die Zahlen der Neuinfektionen mit Corona in Ballungszentren besonders schnell? Eine Spurensuche

Die Zahl der Neuinfektionen in Deutschland steigt rapide. Was auffällt: Betroffen sind besonders Ballungszentren. Welche Strukturen sorgen dort für eine offensichtlich schnellere Übertragbarkeit? Eine steile These geht um