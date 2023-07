Spanien vor 4 Stunden Wahllokale bei Parlamentswahl in Spanien geschlossen – Umfragen deuten auf Rechtsruck hin In Spanien haben nach der vorgezogenen Parlamentswahl die Wahllokale geschlossen. Rund 37,5 Millionen Spanierinnen und Spanier waren am Sonntag aufgerufen gewesen, 350 Abgeordnete und 208 Senatoren zu wählen.

Eine Wahlhelferin fächelt sich an diesem heißen Tag mit einem Fächer Luft zu, während sie in dem Wahllokal arbeitet. In Spanien hat die vorgezogene Parlamentswahl begonnen. Insgesamt 37,5 Millionen Spanier sind aufgerufen, 350 Abgeordnete des Unterhauses und einen Teil des Senats zu wählen. | Bild: Alvaro Barrientos/dpa