Trump oder Biden? Die Amerikaner wählen ihren neuen Präsidenten und die ganze Welt schaut gebannt in Richtung USA. Bilder einer Wahlnacht zwischen Partys und Protestzügen.

Schlange stehen auf dem Weg zur Stimmabgabe in Huntington Beach, Kalifornien.

Joe Biden: Wahlkampf auch auf den letzten Metern

Shawna Grevious gibt ihre Stimme in einem Wahllokal im Zentrum für das Afroamerikanische Erbe in Louisville ab.

Lange Schlangen in Wahllokalen wie hier im Bartow Community Center im New Yorker Stadtteil Bronx

Trump-Anhänger in Houston, Texas

In Tempe, Arizona, weist ein Schild den Bürgern den Weg zum Wahllokal.

Zuversichtlich am Wahltag: US-Präsident Donald Trump

Wahlstimmen in Denver werden geprüft und gezählt

Ein Wähler wirft seinen Stimmzettel in eine der Wahlurnen in Norwalk, Kalifornien

Tito Mata trägt einen Biden-Harris-Button an seinem Hut während er noch vor dem Wahllokal in Brownsville Wahlkampf betreibt

Auf der Seite des amtierenden Präsidenten: Trump-Unterstützer vor einem kubanischen Restaurant in Miami, Florida

Am Times Square in New York verfolgen die Menschen die Auszählung der Wählerstimmen

In der Rockin Cigar Bar in El Paso, Texas, verfolgen Trump-Fans die ersten Wahlergebnisse

Die Emotionen kochen hoch bei einer Demonstration in Los Angeles.

In New York hält ein Demonstrant eine Trump-Puppe am Times Square hoch

Joe Biden steht in Wilmington neben seiner Ehefrau Jill Biden und spricht zu seinen Anhängern

In Washington verfolgen Passanten in der Wahlnacht die Rede von Joe Biden

Aufgeheizte Stimmung bei Protesten in Minneapolis: Demonstranten zünden Feuerwerkskörper

Auch in Seattle ziehen Demonstranten am Tag der US-Wahl mit Transparenten und Fahnen durch die Stadt.

Trump-Anhänger feiern bei einer Wahlparty in Chandler.

Wahlhelfer werten im Pennsylvania Convention Center Briefwahlzettel aus.

Trump-Anhänger ziehen mit Fahnen „Trump – 2020 – Keep America Great“ durch die Straßen von Beverly Hills.

Donald Trump spricht in Anwesenheit von Melania Trump (r), Karen Pence (l) und Mike Pence am frühen Mittwochmorgen im Ostsaal des Weißen Hauses.