Fünf Jahre Flüchtlingskrise

Vor fünf Jahren stand Sigmaringen im Brennpunkt der Flüchtlingskrise. Wie ist die Stimmung heute? Ein Besuch in der Hohenzollernstadt

3500 Menschen aus Afrika und Asien lebten zeitweise in der Kreisstadt an der Donau. Das hat vieles in der kleinen Stadt verändert – vor allem die Einheimischen.