Seit Beginn der russischen Invasion steht der SÜDKURIER mit Menschen in der Ukraine in Kontakt und erfährt regelmäßig, was vor Ort geschieht. Einer dieser Menschen ist Alena Lvova.

Am vergangenen Freitag, am Tag nach den ersten russischen Angriffen, erreichen wir Alena noch in Kiew. Kurz bevor sie die Stadt verlässt, lässt sie uns diese Video-Nachricht zukommen:

Video: Alena Lvova, Claudia Wagner

Wie ist es ihr ergangen, nachdem sie Kiew verlassen hat? Am Montag erreichen wir Alena erneut. Sie schildert uns telefonisch, was ihr seit Freitag widerfahren ist, und übermittelt uns die Bilder einer Flucht.

Ankunft in Lviv

Nach ihrer Flucht aus Kiew kommen Alena Lvova und ihre Tochter am Samstag in Lviv in der Westukraine an. Wie viele andere Flüchtlinge versuchen sie, ihre Weiterreise nach Polen zu organisieren, zunächst vergeblich.

Alena Lvova schildert die Lage so: Der Bahnhof ist völlig überfüllt mit Flüchtenden, die in die Züge Richtung polnischer Grenze drängen. Viele Frauen mit kleinen Kindern, manche verzweifelt, weil sie nicht wissen, ob die Flucht gelingt.

„Irgendwann nach vielen Stunden waren wir völlig durchgefroren und haben es dann aufgegeben, sind zurück zu unserer Unterkunft“, sagt Alena Lvova am Telefon.

Unterschlupf gewähren ihnen Privatleute, die sich auch sonst um sie kümmern und sie mit Essen versorgen.

Weiterfahrt nach Polen

Über die sozialen Medien können sich Ukrainer im Moment darüber informieren, wie die Züge Richtung Polen fahren. Am Montag, 12 Uhr, ist es soweit: Alena Lvova und ihre Tochter steigen in den Zug nach Przemysl in Polen.

„Viele um uns herum haben geweint vor Glück, dass sie diesen Zug nehmen konnten und wir waren auch sehr froh!“.

Der voll besetzte Zug nach Polen: Viele Frauen versuchen mit ihren Kindern dem Krieg zu entkommen | Bild: Alena Lvova

Selbstmitleid – das scheint Alena Lvova in diesem Moment nicht zu kennen. „Wir denken an die, die mit kleinen Kindern unterwegs sind und jene, die unter den Angriffen leiden. Im Vergleich zu ihnen geht es uns sehr gut.“

Verteidigung gegen den Angriff

Lvova verfolgt alle Nachrichten, die sie über soziale Netzwerke und persönliche Kontakte bekommt. Beeindruckt ist sie von der Solidarität, vom Zusammenhalt der Ukrainer. Fast alle, die geblieben sind, helfen in irgendeiner Form mit, um die Verteidigung des Landes zu stützen.

Sie bauen Molotow-Cocktails, versorgen die freiwilligen Kämpfer mit Essen oder entfernen in den Orten, in denen die russische Armee eintrifft, die Karten und Wegweiser, sodass es für die russischen Soldaten schwieriger wird, sich zu orientieren.

Gegen 14.30 Uhr hält der Zug nahe der polnischen Grenze. Hier muss jeder Zug auf die europäische Schienenbreite umgestellt werden, das dauert zwei bis drei Stunden.

Bild: Alena Lvova

„Die Menschen gehen nach draußen, um frische Luft zu bekommen“, schreibt Lvova noch in einer Whatsapp. Jetzt ist der Grenzübertritt in greifbarer Nähe.