Nach fast zwölf Jahren im Amt hat der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier am Dienstag in einer Sitzung des Landtags in Wiesbaden seinen zuvor angekündigten sofortigen Rücktritt erklärt. Rund anderthalb Jahre vor dem Ende der Legislaturperiode legte der 70-Jährige damit sein Amt nieder.

Die Wahl von Bouffiers Nachfolger, des derzeitigen Landtagspräsidenten Boris Rhein (CDU), war für den weiteren Verlauf der Sitzung geplant. (afp)