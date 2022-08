Neun-Euro-Ticket vor 14 Stunden Verkehrsverbünde: Neun-Euro-Ticket war „sehr erfolgreich“ Nach drei Monaten endet nun das Neun-Euro-Ticket. Die Verkehrsverbünde haben knapp 80.000 Fahrgäste dazu befragt – und ziehen eine positive Bilanz. Doch wird es auch eine Nachfolgeregelung für die Aktion geben?

Zugreisende stehen am letzten Wochenende des Neun-Euro-Tickets am Bahnhof in Überlingen, um in den Zug einzusteigen. Die Verkehrsverbünde haben nun eine Bilanz gezogen. | Bild: Felix Kästle/dpa