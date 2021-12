Das Grundgesetz schützt auch Dummheiten. Eltern dürfen ihre Kinder zu Demonstrationen mitnehmen – das ist sicherlich nicht klug, aber es ist ihr gutes Recht. Missbraucht wird dieses Grundrecht, wenn Kinder instrumentalisiert oder gar als Schutzschild gegen die Polizei eingesetzt werden, wie beim Impfgegner-Aufmarsch in Schweinfurt geschehen. Eine Mutter aus dem Querdenker-Lager schiebt ihren Kinderwagen in die vorderste Reihe, um mit ihm eine Polizeikette zu durchbrechen. Dass ihr Kind Reizgas einatmet, nimmt sie in Kauf. Verantwortungsloser geht es kaum.

Kopfschütteln über diesen zynischen Fall von Kindesgefährdung reicht nicht. Die perfide Strategie, Minderjährige als Schutzschilde gegen die Sicherheitskräfte einzusetzen, erreicht offenbar die Querdenker-Szene. Das zwingt die Behörden zum genauen Hinsehen – vom Jugendamt bis zu Polizei und Justiz. Schweinfurt reagiert mit schnellen Verfahren. Richtig so. Diese Antwort verstehen auch die Drahtzieher.