Rom vor 4 Stunden Vatikan: Papst Franziskus wegen Atemwegsinfekt in Krankenhaus Papst Franziskus leidet nach Angaben des Vatikans an einer „Atemwegsinfektion“ und wird deshalb „einige Tage“ im Krankenhaus verbringen.

Papst Franziskus am Ende seiner wöchentlichen Generalaudienz auf dem Petersplatz am 29. März. Der Papst ist in ein Krankenhaus gebracht worden. | Bild: Alessandra Tarantino/AP/dpa