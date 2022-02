Kiew 19. Februar 2022, 17:22 Uhr Ukraine meldet weiteren getöteten Soldaten im umkämpften Osten Bei Gefechten im Osten der Ukraine ist am Samstag ein weiterer ukrainischer Soldat getötet worden.

Ukrainische Truppen patrouillieren am 19. Februar 2022 in der Stadt Novoluhanske in der Ostukraine. – Die ukrainische Armee teilte am Samstag mit, dass zwei ihrer Soldaten bei Angriffen an der Frontlinie mit den von Russland unterstützten Separatisten ums Leben gekommen sind – die ersten Todesopfer in dem Konflikt seit mehr als einem Monat. „Infolge eines Granatenangriffs erlitten zwei ukrainische Soldaten tödliche Schrapnellwunden“, teilte das Militärkommando für den Separatistenkonflikt mit. | Bild: ARIS MESSINIS / AFP